CHP’li Erdem: Havuz medyasında ByLock kullananları açıklarım

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, iktidara yakın olan medya ve AKP milletvekillerine ilişkin olarak “Eğer FETÖ'cü arıyorlarsa kendi belediye başkanlarına kendi milletvekillerine baksınlar. Havuz medyasının şuanki patronalarına baksınlar. bununla ilgili bir haber çıkmadı ama burada söyleyeyim. Havuz medyasında ‘Kimler Bylock kullanıyor’ açıklarım” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Cumhuriyet gazetesine destek ziyaretinde bulundu. Eren Erdem gazeteye destek verenlerle bir araya geldikten sonra çok önemli bir iddiayı da gündeme getirdi.

Eren Erdem yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Gazetesi PKK'ye üye olmadan yardım etmek gibi FETÖ'ye üye olmadan yardım etmek gibi saçma gerekçelerle arkadaşlarımız gözaltına alındı. Çok önemli Türkiye'nin bağırsaklarını temizlemesi açısından çok önemli bir soruşturma olan soruşturmayı sulandırmaktır. Hükümet öyle anlaşılıyor ki Fethullah Gülen ile gizli ortaklığını sürdürüyor ki FETÖ soruşturmasını sulandıran böyle uygulamalara girmiştir. Eğer FETÖ'cü arıyorlarsa kendi belediye başkanlarına kendi milletvekillerine baksınlar. Havuz medyasının şuanki patronalarına baksınlar. bununla ilgili bir haber çıkmadı ama burada söyleyeyim. Havuz medyasında 'Kimler Bylock kullanıyor' açıklarım" diye konuştu.