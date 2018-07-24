CHP'li Emre'den Berberoğlu kararına tepki: Meclis'in iradesini tanımayan mahkemeyi biz de tanımayalım!

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü hâlin (OHAL) kaldırılmasının ardından güvenlik içerikli tedbirleri kapsayan düzenlemelere ilişkin yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, Enis Berberoğlu kararına tepki gösterdi.

Emre, konuşmasında Berberoğlu'nun tekrardan milletvekili seçildiğini hatırlattı ve ekledi: “Henüz tutuklu, hüküm almadığından seçme ve seçilme yeterliliğini kaybetmiş de değil. Bu hâlde Enis Berberoğlu nasıl olur da serbest bırakılmaz? Eğer ki bu Meclisin iradesini tanımayan bir mahkeme varsa gelin biz de o mahkemeyi tanımayalım.''

Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda ilk günkü görüşmelerinde CHP Grubu adına konuşma, Adalet Komisyonu’nun CHP sözcüsü Zeynel Emre tarafından yapıldı. Türkiye’nin gittikçe anayasal bir devlet olma kimliğinden uzaklaştığını belirten Emre, şöyle dedi:

''Yasamayı tanımayan, çıkardığı kanunu yok sayan bir mahkemeyi burası da tanımasın.''

“Hepimiz bu dönem göreve yeni başladık. Mevcut Anayasa'ya göre seçimlere girdik, bu Anayasa'ya göre mazbatamızı aldık, geldik, burada yemin ettik. Anayasa'dan ayrılmayacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine sadakat yemini ettik. Bakın, Anayasa'nın 2'nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir hukuk devleti olduğu yazar. Emin olun, bunları konuşmak bizim için artık lüks hâline geldi maalesef. Biz kanun devleti miyiz, değil miyiz? Artık bunu tartışır durumdayız. Yani, kanunun açıkça yazdığı hükümlerde o hükümlere uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Tüm hukukçular başta olmak üzere buraya seçilip gelen arkadaşlar bilmelidirler ki bir meselede, bir kanun maddesinde, bir Anayasa hükmünde eğer anlaşılmaz bir durum varsa kanun koyucunun iradesine bakılır: Kanun koyucu ne demiştir, neyi amaçlamıştır?

''Burada, geçtiğimiz dönem dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa Komisyonunda görüşmeler esnasında bu ‘Bir tak-çıkar anayasası; dokunulmazlıklar bir kereye mahsus kalkacak, ondan sonra yeni dönemde devam edecek’ denilmişti. Ortada oluşan tereddüde binaen bir soru sorulmuştu, denildi ki: ‘Peki, bir milletvekili yeniden seçilirse ne olacak?’ Şu anda oturumu yöneten Başkan Vekili -o zamanki Komisyon Başkanı- dedi ki: ‘O hâlde dokunulmazlığı yeniden kazanmış olacak’, yani durma kararı verilmesi gerekecek, yani o dosyayla ilgili milletvekiline yeni bir takibat yapılamayacak.

''Enis Berberoğlu nasıl olur da serbest bırakılmaz?''

Şimdi, Enis Berberoğlu tekrardan milletvekili adayı oldu. Başvurusunu kabul ettiler, seçildi, seçilmesine mani bir hâl yok. Henüz tutuklu, hüküm almadığından seçme ve seçilme yeterliliğini kaybetmiş de değil. Hâl böyleyken, işlediği iddia olunan suç doğrudur-yanlıştır, bir kenara bırakın; doğru bile kabul edilse Anayasa kapsamında olmadığı açık, mahkemece karar verilmiş. Peki, bu hâlde Enis Berberoğlu nasıl olur da serbest bırakılmaz? Eğer ki bu Meclis'in iradesini tanımayan bir mahkeme varsa gelin biz de o mahkemeyi tanımayalım değerli arkadaşlar. Sizler Anayasa değişikliğinde ‘Sert kuvvetler ayrılığı olacak’ dediniz. Yasamayı tanımayan; yasamanın çıkardığı kanunu, iradeyi yok sayan bir mahkemeyi, bir yargıcı burası da tanımasın. Burası gereğini yapmalıdır artık bu meselede.”

Ne olmuştu?

Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerinin yayımlanması nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne geldi. Berberoğlu’nun avukatları, 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilmesinin ardından 26. Dönem’de milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıran Anayasa değişikliğinin geçici madde olmasına dayanarak davanın durmasını ve tahliye kararı verilmesini talep etti.

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Yargıtay 16. Ceza Daire, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa maddesini; geçici bir madde olsa bile “Anayasal bir özel hüküm” olarak değerlendirdi ve kararda, “Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir” ifadesine yer verildi.

Berberoğlu, Yargıtay kararının ardından 'Anayasası Çalınan Milletvekili' imzasıyla yayınladığı açıklamada, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu. Berberoğlu'nun haberleşmeyi kesme kararı ailesi, avukatları ve eski/yeni milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri de kapsıyor.