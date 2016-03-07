CHP'li Emir: AKP'nin 14 yılını tarih 'kadına taciz, şiddet ve ölüm' olacak geçecek

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP’nin iktidarda olduğu 14 yılda kadın cinayetleri sayısında yüzde 1400 artış yaşandığını ileri sürdü. “AKP’li bu yılları tarih sayfalarında yazacak kelimeler mutlaka 'Kadına taciz, şiddet ve ölüm' olacaktır” diyen Emir, AKP döneminde kadınların özellikle devletin yönetim organlarında temsil oranlarının ‘yok’ denecek düzeyde kaldığını iddia etti.

Emir’in verdiği bilgiye göre, Türkiye nüfusunun, yarısı 39 milyon 229 bin 862’ini kadınlar oluştururken 27 kişiden oluşan Bakanlar Kurulu’nda sadece 2 kadın bakan olarak görev alıyor. Toplumun yüzde 50’sini oluşturan kadınların Bakanlar Kurulu’ndaki temsili yüzde 7.

En çok personel barındıran Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki (MEB) durum vahim. Türkiye’deki resmi ve özel ayrımı yapılmaksızın okulöncesi, ilkokul, orta ve ortaöğretim kurumlarında 957 bin 733 öğretmen görev yaparken, bunların yarısından fazlasını yani yüzde 56’sını oluşturan 535 bin 171’i kadın.

Buna karşın MEB’de 1’i müsteşar, 6’sı müsteşar yardımcısı, 23’ü genel müdür ya da bağımsız daire başkanı konumunda olmak üzere toplam 30 en üst düzey yöneticiden sadece 2’si kadın. Bu iki kadın yöneticiden de sadece biri asaleten görev yapıyor.

Emir, “ O kişi de kadın temsiliyetinden ziyade AKP’li bir milletvekilinin eşi olmasından ötürü bu göreve getirildi. Anlaşılan o ki eşi AKP’den milletvekili olmasa MEB’de tek bir kadın üst düzey yönetici bulunmayacaktı” dedi. Sağlık Bakanlığı’nda ise üst düzey yöneticilerden hiçbiri kadın değil.

CHP’li Emir’in yapığı yazılı açıklama şöyle:

Kamu bankaları da ‘cinsiyet ayrımcılığı’nın yaşandığı bir diğer alan. Ziraat Bankası’nın Yönetim Kurulu incelendiğinde, 8 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile 2 kişiden oluşan Denetim Komitesi’nin tamamının erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Aynı şekilde Bankanın Üst Yönetim kadrosunu oluşturan Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Başkanları’na bakıldığında, toplam 8 Genel Müdür Yardımcısının tamamının erkek olduğu, 52 Grup Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı’nda ise sadece 2 kadın yöneticinin bulunduğu görülmüştür. Halk Bankası’nın Yönetim Kurulu incelendiğinde, 9 kişiden oluşan yönetim Kurulu ile 2 kişiden oluşan Denetim Komitesi’nin de tamamının erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Aynı şekilde Bankanın Üst Yönetim kadrosunu oluşturan Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Başkanları’na bakıldığında, toplam 12 Genel Müdür Yardımcısının tamamının erkek olduğu, 49 Daire Başkanlığı’nda ise sadece 3 kadın yöneticinin bulunduğu görülmüştür. Vakıflar Bankası’nın Yönetim Kurulu incelendiğinde, 8 kişiden oluşan yönetim Kurulu ile 2 kişiden oluşan Denetim Komitesi’nin de tamamının erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Aynı şekilde Bankanın Üst Yönetim kadrosunu oluşturan Genel Müdür Yardımcıları ve Başkanları’na bakıldığında, toplam 8 Genel Müdür Yardımcısının tamamının erkek olduğu, 33 Başkanlık unvanında ise sadece 2 kadın yöneticinin bulunduğu görülmüştür.