CHP'li Elif Doğan Türkmen 1,2 milyon liralık haberleşme faturası sonrası, istifa etti

1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasıyla tartışma yaratan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Meclis Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Türkmen'in katip üyelik görevini bırakmasını istemişti. Beklenen istifa haberi bugün geldi. CHP Grup Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı. Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Elif Doğan Türkmen kimdir?

Elif Doğan Türkmen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık, Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Adana İl Üyeliği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Üyeliği, Adana Güç Birliği Vakfında Genel Sekreterliği, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunda Başkan Yardımcılığı, Adana Barosu üyeliği, Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Hukukçular Derneğini üyelikleri, CHP Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. TBMM XXV.ve XXVI. Dönem Adana Milletvekilidir. TBMM XXV.ve XXVI. Dönem Kâtip Üye olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.