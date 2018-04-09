CHP'li Didem Engin: AKP Türkiye'si ithalat artışında dünya lideri

Türkiye'nin dış ticaret verilerini küresel dış ticaret verileriyle karşılaştırmalı bir çalışma hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, "AKP Hükümeti küresel dış ticaretteki gelişmeleri yok sayarak, olağan bir ihracat artışını bir mucize gerçekleştirmiş gibi göstererek, ithalatta yaşanan tehlikeli artışı gizlemeye çalışıyor. Bu dış ticaret açığı sürdürülebilir bir durum değil” dedi.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nun en güncel verileri olan 2018 yılı Ocak ayı ihracat verileri 2017 yılı Ocak ayı verileri ile kıyaslandığında, Türkiye’nin dünyadaki toplam ihracat artışının ne kadar gerisinde kaldığı gözler önüne serdiğini belirten Engin’in değerlendirmeleri şöyle:

Dünya Ticaret Örgütü WTO’nun yayınladığı küresel dış ticaret verilerinin 2016-2017 kıyaslamasında ise Türkiye’nin dünyadaki ihracat artışına paralel bir artış ortaya çıkıyor. Küresel verilerle yapılan kıyaslamalar göz önüne alındığında 2017 yılındaki yıllık ihracat artışımızın dünyadaki artışla paralel bir artış olduğunu görüyoruz. Hâlbuki 2017’de ihracat rekoru kıran ülkeler var. Örneğin Rusya ihracatını yüzde 25.3 artırdı, Finladiya yüzde 17.8, Brezilya yüzde17.5. 2018 yılı Ocak ayı ihracat verilerini geçen yılın Ocak ayı verileriyle kıyasladığımızda ise AKP yönetiminde ülkemizin ihracat performansının küresel ihracat artışının ne kadar gerisinde kaldığını ve AKP Hükümeti’nin ülkemiz kamuoyuna yaptığı bilgilendirmelerin dünya gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu görüyoruz.

AKP sanki dünya durmuş gelişen tek ülke Türkiye imiş gibi açıklamalarla kendini komik duruma düşürüyor. 2018 yılı Ocak ayında ülkemizin ihracatı 2017 yılı Ocak ayına göre yüzde10.7 arttı. Halbuki dünyadaki toplam ihracat artışı aynı dönemde yüzde 17.5 olarak gerçekleşti. Bu veri ülkemizin ihracat performansının diğer ülkelere kıyasla ne kadar düşük kaldığını gösteriyor. Aynı dönemde Almanya ihracatını yüzde 25 artırdı, İrlanda yüzde 39, Yunanistan yüzde 36.1.” dedi.

“AKP Türkiye’si ithalatta dünya lideri oldu”

Dünya Ticaret Örgütü WTO’nun en güncel verileri olan 2018 yılı Ocak ayı ithalat verileri 2017 yılı Ocak ayı verileri ile kıyaslandığında, Türkiye’nin dünyadaki toplam ithalat artışının ne kadar üzerinde ithalat yaptığı ortaya çıkıyor.

2017 yılında 2016’ya göre ithalat artışı ülkemizde yüzde 17.7 olarak gerçekleşti. Halbuki dünyadaki ortalama ithalat artışı aynı dönemde yüzde11.2 oldu. Örneğin İngiltere yıllık ithalatını sadece yüzde1.2 artış ile sınırlamayı başardı. 2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılı Ocak ayına göre ithalat artışı dünyada ortalama yüzde 17.5 iken, ülkemizde yüzde 38 olarak gerçekleşti. Vietnam’dan sonra dünyada en yüksek ithalat artışı yapan ülke yüzde 38 ile Türkiye oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63.3'e kadar düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki bu düşüş teknoloji yoğun sanayi üretiminde gereken sıçramayı bir türlü yapamamamızdan kaynaklanıyor. Yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 3.4 iken yüksek teknolojili ürün ithalatımız yüzde 14.

