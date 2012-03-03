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Politika

CHP'li Dibek’ten Başbakan'a: MİT yetkilileri ile ilgili soruşturma açacak mısınız?

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, İstanbul’da 1 Mart günü çevik kuvvete yapılan bombalı saldırıyı TBMM gündemine taşıdı

03 Mart 2012 17:10

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara
 

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, İstanbul’da 1 Mart günü çevik kuvvete yapılan bombalı saldırıyı TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Tayyih Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Dibek, saldırılarla gözlerin MİT ve Emniyete çevrildiğine dikkat çekti. Oslo görüşmelerini hatırlatan Dibek, “Özel Yetkili Savcılığa emniyetin verdiği yanıt ile ortaya bir istirbarat zaafiyeti çıkmıştır. MİT ya istihbarat elde edemiyor ya da elde ettiği istihbaratı emniyetle paylaşmıyor. İki durum da MİT'teki yetkililerin görevlerini yapmadıklarının kanıtıdır. Eğer MİT istihbarat elde edemiyorsa ne işe yarıyor. Elde ettiği istihbaratı paylaşmıyorsa ise durum daha da vahimdir. Bunu yapan yetkililerin vatana ihanetten yargılanmaları gerekmektedir.  Bu konu çok önemlidir. MİT kanununun değişiklik yapılmasının nedeni bu olabilir. Mitçileri kurtarma operasyonuna imza atan Başbakan'ın derhal bu durum hakkında açıklama yapması gerekmektedir” dedi.


Önergede yer alan sorular şöyle:

Emniyetin Cumhuriyet Savcılığına verdiği yanıt göz önünde bulundurulduğunda, Emniyetin önceden haberdar olduğu bombalama olaylarından MİT’in haberi yok mudur? Bu bir istihbarat zafiyeti değil midir?

Emniyetin yanıtından anlaşıldığı üzere, yaşanabilecek 270 civarındaki terör faaliyeti hakkında önceden bilgisi olmayan MİT yetkilileri ile ilgili soruşturma açacak mısınız?

Cumhuriyet Savcılarınca bu konuda yapılan soruşturmalarda MİT görevlilerinin soruşturulması için izin verecek misiniz?

Diğer taraftan Afet Güneş’in Oslo’daki PKK militanlarıyla yapılan görüşme sırasındaki açıklamalarında, MİT’in metropollerdeki bombalardan haberi olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, MİT’in elde ettiği istihbari bilgileri gerekli birimlerle paylaşmadığı sonucu ortaya çıkmamakta mıdır? Durum böyle ise en basit hali ile bu bir görev suçu değil midir?

Vatandaşlarımızın canına kastedenlere karşı istihbarat toplamak ve gerekli birimlerle bu istihbaratı paylaşmak MİT’in görevi değil midir?

 

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