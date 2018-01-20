T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Demir, 'Vakıf üyeleri din dersine giriyor' iddiasını Meclis'e taşıdı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, 'Değerler Eğitimi' kapsamında bir vakfa üye kişilerin 'gönüllü öğretici' adı altında ortaokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine girdiği iddiasını CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Meclis'e taşıdı

20 Ocak 2018 18:34

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, \'Değerler Eğitimi\' kapsamında bir vakfa üye kişilerin \'gönüllü öğretici\' adı altında ortaokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine girdiği iddiasını CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Meclis\'e taşıdı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise \"Bakanlığımız ve vakıf arasında protokol imzalandı. Okullarda tanıtım programı düzenliyor\" dedi.
CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla\'da ortaokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren 22 kişinin öğretmen olmadığı, bir cemaate üye olan kişilerden oluştuğu iddiasıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Milletvekili Demir, şunları kaydetti:
\"Muğla\'da bazı ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine okulda o branş öğretmeni olmasına rağmen \'gönüllü öğreticiler\' adı altında bazı cemaat ve tarikatlara üye olan tam 22 kişinin girmeye başladığı iddia edilmektedir. Ayrıca bu kişilerin; düz devlet memurları, hemşire, mühendis, doktor, iş güvenliği uzmanı, akademisyen ve mesleği belli olmayan kişilerden oluştuğu öne sürülmektedir. Gördüğünüz gibi bu mesleklerin öğretmenlikle yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Öğrenci velilerinin bu durum karşısında isyan ettiği ve birçoğunun bu okulların müdürlerine dilekçe ile başvuruda bulunduğu belirtilmektedir.\"
CHP\'li Demir, Bakan Yılmaz\'a şu soruları yöneltti:
\"Basına yansıyan Şahidi, Cumhuriyet, Türdü 100\'üncü Yıl ve İMKB İlköğretim okullarında, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine, branş öğretmeni olmasına rağmen \'gönüllü öğreticiler\' adı altında bazı cemaat ve tarikatlara üye olan kişilerin girdiği doğru mudur? Bu tür okullarda Bakanlık olarak inceleme yapılmış mıdır? Bu insanlar kimdir? Hangi cemaat ve tarikatlara üyelerdir? Öğretmen olmadıkları halde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine nasıl girebiliyorlar? Bakanlık olarak araştırılmış mıdır? Bu kişilere herhangi bir ücret ödeniyor mu? Bağlı oldukları cemaat ve tarikatlardan bu dersler için ne kadar ücret alıyorlar? Bu tür skandalların olmaması için Bakanlık olarak ne tür önlemler alınmaktadır? Bahse konu olan iddiaların sıklıkla basın yayın organlarına yansımasına istinaden kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?\"
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise iddialarla ilgili \"Bakanlığımız ve Hizmet Vakfı arasında protokol imzalandı. Okullarda tanıtım programı düzenliyor. Vakıfta görevli öğretmenler tarafından öğrencilerimize \'Kültür, ahlak, büyüğe ve küçüğe saygı\' gibi konular anlatılıyor. Tanıtımdan sonra veli izni ve öğrenci talebi olursa öğrencilere bu konular detaylı anlatılıyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA MUĞLAEğitimiCHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir MeclisMuğlaMilli Eğitim Müdürü Celalettin EkinciOkullardaCHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir MuğlaEğitim BakanıYılmazMilletvekili DemirAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24