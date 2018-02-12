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CHP'li Cihaner'den İbrahim Kalın'a "stratejik ortaklık" yanıtı: Bu arkadaş...

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüşmesi sonrası, "Uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi" açıklamasında bulunmuştu

12 Şubat 2018 12:02

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmenin ardından açıklama yapan "Uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi" ifadesini kullanan Cumhubaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın'a, CHP İstanbul Mileltvekili İlhan Cihaner'den yanıt geldi. Cihaner, sosyal medya hesabından, "Bu arkadaş bir ara sola anti-emperyalizm dersi vermiyor muydu?" diye sordu.

TIKLAYIN - Beyaz Saray'dan İbrahim Kalın'la McMaster görüşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kalın; "Uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi" ifadesini kullandı. CHP Milletvekili Cihaner Kalın'ı sosyal medyada paylaştığı mesajıyla eleştirdi.

 

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