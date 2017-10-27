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CHP'li Cihaner: İyi Parti, MHP içindeki kavganın ürünü; sol ile ne ilişkisi olabilir

"CHP’nin bu hattı savunması hata olur"

27 Ekim 2017 12:47

Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner İyi Parti’yi, değerlendirdi. Cihaner, dünyanın, Türkiye’nin; solun değerlerine ve programına hiç olmadığı kadar ihtiyacının olduğunu söylerken İyi Parti’yle ilgili ‘MHP içindeki kavganın bir ürünü. NATO’yu ve neoliberal politikaları savunuyor. Türkiye’deki tüm sağcı gelenekleri sahipleniyor, solun burasıyla ne ilişkisi olabilir ki’ diye konuştu.

BirGün'den Can Uğur'un haberine göre, İyi Parti’yi nasıl tanımladığını, solcuların sosyal demokratların bu alana nasıl bakması gerektiği sorulduğunda Cihaner, şu tespitleri yaptı:

İyi Parti’nin kurucu genel başkanının açıklamaları ve programı aslında solun değerlerine bir eleştir anlamı taşıyor. NATO ve AB ile ilişki kuran bir anlayıştan solun alacağı hiçbir şey yoktur. 15 Temmuz’a eleştiri getirip NATO’yu sorgulamayan bir hareketin sol adına antiemperyalizm adına savunulacak bir tarafı yoktur. Klasik sağ popülizminin açmazı biçiminde ortaya çıkan bir tablo ile karşı karşıyayız. Demokrat Parti’den ANAP’a kadar tüm sağcı partileri savunan, kamuculuğu yok sayan, eğitimi bu hale getiren bir anlayışı ilke edinen anlayışa sahip bir partide CHP’lilerin solun yeri olmamalıdır. CHP’nin bu hattı savunması hata olur. İyi Parti’yi MHP içi bir kavga olarak görüyorum bizi ilgilendiren bir taraf söz konusu değil.

 

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