CHP'li Çelebi'yi vuran sanığa tahliye kararı çıktı

Eski DİSK Genel Başkanı ve CHP Milletvekili Süleyman Çelebi’yi, üç yıl önce silahla yaralayan ve ’kasten insan yaralamak’tan 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Rıza Tunçbilek, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başladı. Mahkeme, Tunçbilek’in tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık Rıza Tunçbilek ile taraf avukatları katıldı. Ankara’da bulunan Süleyman Çelebi ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Başkanı Ümit Kaptan, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma ilamını okuyarak taraflara bozmaya uyup uymadıklarını sordu. Sanık Tunçbilek’in avukatı İhsan Paksoy, eski mahkemenin eski kararında direnmesini ve tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.

Tunçbilek'e tahliye

Süleyman Çelebi’nin avukatlarından Arzu Becerik ise, "Bozma nedenleri yetersiz olsa da sanığın ceza miktarı artacaktır. Ancak biz, usülen eksiklikler olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız" diye konuştu. Sanık avukatı İhsan Paksoy, "Müvekkilim 3 yıldan fazla tutukludur. Tahrik uygulanmasa bile tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında ceza infazının tamamlanmış olduğu kanaatindeyiz. Delilleri etkilemesi ve kaçması sözkonusu değildir. Tahliyesini talep ediyorum" diyerek tahliye talebinde bulundu. Atılı suçun niteliği, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tutuklu sanık Tunçbilek’in tahliyesine karar veren mahkeme, Başkan Ümit Kaptan’ın görevlendirmeyle ilk defa bu davaya katıldığı için bozma ilamına uyulup uyulmaması konusunun daha sonra incelenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi."

Yargıtay bozmuştu

Süleyman Çelebi, 5 Kasım 2009’da DİSK Genel Başkanı iken makamında silahlı saldırıya uğramıştı. Rıza Tunçbilek tarafından 9 el ateş edilen Çelebi, bacak ve ayaklarından yaralanmıştı. Mahkeme sanığı, ‘Kasten insan yaralamak’tan 6 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etmiş, ardından cezayı tahrik nedeniyle 4 yıl 2 aya düşürmüştü. Tunçbilek, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 10 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Temyiz itirazlarını değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı sanığa yönelik tahrik oluşturacak herhangi bir haksız söz ve davranış bulunmadığı halde, tahrik hükmü uygulanarak yasaya aykırı bir şekilde eksik ceza tayini yapıldığına hükmetmişti.