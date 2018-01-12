CHP'li Canpolat " Oloğanüstü Hal'i derhal kaldırınız"

Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ/İSTANBUL,(DHA) CHP Genel Merkezinin, 81 ilde ‘OHAL’in kaldırılması ve Türkiye’nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi çağrısı üzerine, CHP İl Örgütü Şişhane Meydanı\'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.



CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat\'ın yaptığı basın açıklamasına CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Yöneticileri, İl Kadın ve Gençlik Kolları ile çok sayıda partili katıldı. 20 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam Bin 194 maddeden oluşan 30 Kanun Hükmünde Kararname(KHK) çıkarıldığını belirten Canpolat, \" Artık TBMM\'nin hiçbir fonksiyonunun olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca milletvekili olmanın da hiçbir anlamının kalmadığı da ortaya çıkmıştır. \'Olağanüstü Hal\'in uygulanmasından sonra parlamentonun kapısında savcıların beklediği, güçlü parlamenter sistemin askıya alındığı, her gün hangi milletvekilinin tutuklanacağının kararlarının talimatla verildiği bir \'Olağanüstü Hal\' dönemi yaşıyoruz\" dedi.





\"BU SON KEZ BİR UYARIDIR\"



\"Canpolat, \"15 Temmuz askeri darbe kalkışmasından sonra 20 Temmuz\'da sivil bir darbe ile karşılaşmış durumdayız. Bu sivil darbede AK Parti iktidarı şimdiye kadar ortaklarıyla birlikte yaptıkları usulsüzlükleri, yaptıkları kanunsuzluklara bu sefer tek başına karar vermiş durumdadır. Yani akşam hangi kanunu çıkaracağına 2 kişi karar veriyor, o gün uygulanıyor. Hukukun olmadığı, gazetecilerin tutuklandığı, sadece muhalif olduğu için yazı yazan yüzlerce gazetecinin tutuklandığı, binlerce öğretim üyesinin sadece düşüncesinden dolayı görevden çektirildiği, özellikle kendileri gibi düşünmeyen, muhalif düşünen herkesin iş haklarının fes edildiği, öğretim üyelerinin dışlandığı, itildiği ve kısaca Türkiye\'de 12 Eylül\'ü bile aratan bir faşist diktatörlükle karşı karşıya olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi\'nin 81 ilde düzenlediği sadece bir basın toplantısı değildir. Bu son kez bir uyarıdır. Derhal \'Olağanüstü Hal\'i kaldırınız. \'Olağanüstü Hal\'i kaldırmadığınız taktirde siz olağanüstü işlerle ülkeyi yönetmeye kalkarsanız bunun karşılığı olarak milyonlarca insanın sokakta eylem yapacağımızı; sokakta birlikte mücadele edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum.\" ifadelerini kullandı.





\"OLAĞANÜSTÜ HAL\'İ DERHAL KALDIRINIZ\"



Açıklaması sırasında bir kez daha \'Olağanüstü Hal\'i derhal kaldırınız\' diyen Canpolat konuşmasını şöyle sürdürdü; Eğer kaldırılmazsa bizim dışımızdaki bütün sol dünya ile EMEP\'i ÖDP\'si, DİSK\'i KESK\'i ve HDP de dahil olmak üzere… Saadet Partisi. Toplumsal muhalefetin tamamı ile birlikte artık OHAL\'i olagan hale getirenlere karşı toplumsal muhalefeti başlatacağız. Bu özellikle bilin. Bunun ilk örneği 15 Ocak 2018\'de OHAL Formu düzenliyoruz. Genel Başkanımız da buna katılacak. Türkiye\'de bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Ankara\'da buluşmak üzere.\"



Açıklamanın ardından grup daha sonra meydanın yakınında bulunan CHP İstanbul İl Binasına geçti.

(FOTOĞRAF)