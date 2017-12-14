CHP'li Cankurtaran: Madem bolluk içindeyiz asgari ücreti 2 bin lira yapalım

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 olarak açıklanan büyüme rakamının \'Hormonlu ve şişirilmiş\' olduğunu savunarak, “Madem bolluk içindeyiz buyurun, gelin, asgari ücreti en az 2 bin lira yapalım. Vatandaşın durumu vahim\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, partisinin Antalya İl Başkanlığı\'nda partililerle buluştu. Cankurtaran, üçüncü çeyrekteki büyüme rakamı, gündemdeki torba yasa ile ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşın evindeki durumun dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyleyen Cankurtaran, enflasyonun yüzde 13, işsizliğin yüzde 11- 12, cari açığın 40 milyar dolara dayandığını dile getirdi. CHP\'li Cankurtaran, şöyle dedi:

\"2016\'nın üçüncü çeyreğindeki büyüme, nasıl oluyorsa bu şartlar altında geçen seneye göre, yüzde 11.1 artmış. Vatandaş da soruyor, \'Enflasyon yükseldi, işsizlik yükseldi, benim alım gücüm düştü? Bu büyüme, bir sene öncenin ortalamasına göre, nasıl yüzde 11.1 yukarıda?\' diye. Arkadaşlar, bu çok net görünüyor ki bu gerçek bir büyüme değil; hormonlu, şişirilmiş bir büyüme.\"

\'MADEM BOLLUK İÇİNDEYİZ VATANDAŞI KİM DÖVÜYOR?\'

Büyüme rakamının bu kadar yükselmesinin aklına bir fıkrayı getirdiğini söyleyen Cankurtaran, “Şimdi boksör sürekli dayak yiyor, yumruğu alıyor, ringin kenarında bekleyen antrenör de \'Çok iyi gidiyorsun, çok iyi gidiyorsun\' diyor. Sonunda ağzı, burnu kan içinde kalan boksör, \'Ya ben iyiyim de beni kim dövüyor?\' diyor. Şimdi hesap, o hesap. Vatandaşın alım gücü bu kadar düştü; ama hükümete baktığımızda Türkiye\'de ekonomi harikalar yaratıyor. İyi de madem bu kadar bolluk içindeyiz \'Bu vatandaşı kim dövüyor?\' sormak lazım\" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE 2 BİN LİRA TEKLİFİ

Hükümete asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını teklif eden CHP\'li Cankurtaran, “Madem ekonomimiz aldı başını gidiyor, söyleyip duruyoruz. Bakın, bu enflasyon, bu pahalılık, arka arkasına gelen zam, bu asgari ücretle bu iş götürülmez. 1402 liralık asgari ücret, artık eridi gitti. CHP olarak teklif getirdik. Gelin, hep birlikte asgari ücreti en az 2 bin lira yapalım. Yapalım ki emeklinin, işçinin, memurun, bütün çalışanların biraz yüzü gülsün. Kaldı ki artık 2 bin lira bile artık kurtarmıyor. Madem bolluk içindeyiz buyurun, gelin, asgari ücreti en az 2 bin lira yapalım. Vatandaşın durumu vahim\" dedi.

\'TORBA KANUNLA VATANDAŞIN CEBİNDEN 28 MİLYAR LİRA ÇIKACAK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı 124 maddelik torba kanun tasarısını hatırlatan Cankurtaran, “Bütün vergilere, bütün cezalara, bütün harçlara gözümüz aydın, zam geliyor. \'Ek vergi düzenlemesi\' denilen yeni torba yasayla vatandaşın cebinden 28 milyar lira daha çıkacak arkadaşlar. Kimin cebinden çıkacak? Sizin, bizim. \'Bunlar torba yasa\' diyerek, vatandaşın başına da torbayı geçirdi. Artık vatandaş, nefes alamaz hale geldi. Torbayı kafaya geçirdiler. Biz nefes alamayacağız, cebimizde kalan son kuruşlar da yeni torba kanunla uçup, gidecek. Çok büyük bir yük geliyor yılbaşından sonra; ama baktığınızda harika durumdayız\" diye konuştu.

\'ERZURUMLU TEYO\' BENZETMESİ

Hükümete yönelik \'Erzurumlu Teyo\' tiplemesi benzetmesinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, şunları söyledi:

“Bekir Bozdağ, TBMM açıklamasında dedi ki \'Tarafsız bir Cumhurbaşkanı\'mız var bizim\'. Allah Allah, bir yandan bakıyoruz Binali Yıldırım diyor ki \'Trump, Cumhurbaşkanı\'nı aramaya cesaret edemedi\'. Bir yandan nohut, kuru fasulye, buğdayda ithalat yapıyoruz. Hatta ithalatımız, ihracatımızı yakalamış durumda; ama kalkıyor, diyorlar ki \'Tarımda Avrupa birincisiyiz\'. Ya gerçekten \'Erzurumlu Teyo emmi\'yi geçtiniz palavra atmakta. Onun palavraları, hiç değilse şakaydı, zararsızdı; ama iktidarın, bu hükümetin palavraları, resmen halkın zekasıyla dalga geçmek.\"

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