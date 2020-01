CHP'li Cankurtaran: AK Parti Türkiye'nin kötü bir geçmişi olarak kalacak

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran Aydın\'da AK Parti iktidarını eleştirip, \"AKP Türkiye\'nin kaderi değil, olsa olsa kötü bir anısı olarak kalacaktır. Hiç kimse korkuyla tehditle, \'bizden sonra ne olur\' diyerek kendi iktidarını sürdürmeye çalışmasın\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Aydın\'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Cankurtaran\'a partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu eşlik etti. Birlikte merhum Başbakan Adnan Menderes\'in memleketi Çakırbeyli\'deki esnafları dolaşan Çerçioğlu ve Cankurtaran, pazarda alışveriş yaptı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Yasemin Öney Cankurtaran, \"Bugün buraya arabalarınızla geldiniz ama bundan sonra gelemeyeceksiniz. Tüm Türkiye\'yi dolaşıyoruz. Müthiş bir zam yağmuru var. Her dönemde yollar yapmakta övünen AKP, vatandaşları o yollara çıkmaktan mahrum edecek duruma geldi. Hukümetin beceriksiz yönetimiyle vatandaşın cebine adeta bir hortum takıldı. Bu hortumla yandaşa doğru aktarılıyor. Bu zamlarla emeklinin, çalışanın ve orta gelrlinin hali ne olacak bilmiyoruz. AKP eliyle yandaşın kalkındığı halkın fakirleştiği bir yere doğru gidiyor. 80 milyon nufüslü Türkiye\'de yıllık geliri 8 bin 539 TL gelir altında olan 16 milyon 328 bin kişi var. Türkiye\'nin 16 milyonu yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Çok küçük bir azınlık her geçen gün zenginleşiyor. Diğer yerden ise çoğunluk kitlesi halinde fakirleşiyoruz. Fakirlik dağınık değil bölgesel olarak yoğunlaşmaktadır. Bunlar ileride sosyal patlamalara neden olacak şeylerdir derhal bu konuların derhal incelenmesi gerekiyor\" dedi.

\"BOĞAZI ÖNCE SIKIYOR, SONRA GEVŞETİYORLAR\"

Erdoğan\'ı\'da eleştiren Cankurtaran, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl \'Tulumba boşaldı\' dedi. Bu tulumbayı biz boşaltmadık. Yandaşın borcunu silerken, yandaşa rant sağlarken, tulumba boşaldı. Şimdi o tulumbayı sizin, bizim emekçinin cebindeki parayı vergi olarak alacaklar ve bu tulumba dolacak. Vatandaşın cebine hortumu taktılar, tulumbayı onunla doldurmayı düşünüyorlar. Buna nasıl dayanacak emekçiler? Bilemiyoruz. AKP her dönemde vaatlerde bulunur. Vatandaşın boğazını bugünkü gibi sıkar sıkar. Tam seçim dönemine geldiğinde de gevşetiverir. Boğazımızı sıktıkları bu günleri unutmayın. Ama Türkiye\'nin bir daha bunlara kanacağını zannetmiyorum. Önce sık sonra gevşet politikası artık kandırılma politikası olmaktan çıkmıştır\" diye konuştu. Cankurtaran, şöyle devam etti:

\"İTİBARIMIZI SIFIRLADILAR\"

\"Ekonomi bozuldukça bir bahane çıkarılması gerekiyor, işte savaş vardı, çatışma vardı. O halde öyle bir politika izlenmeli ki asla dış politikada ülkeyi tehlikeye sokacak maceracı politikalara girilmeyecek. Dış politikada Barzani\'ye \'beyefendi\' diye seslendik. Suriye\'ye, \'Türkmen Dağı\'na sakın girme\' dedik ama ne oldu? Hem saldırdı hem de orayı aldı. Irak\'a dedik ki \'Musul ve Telefer\'e giremezsin.\' Ne yaptı? Tek başına girdi ve operasyon yaptı. Yunanistan ile aynı sıkıntı. \'Suriye Halep\'e giremez\' dedik, girdi. Sonunda ne dediler \'kandırıldık\'. Soruyorum dünyada bu kadar kandırılan bir lider oldu mu acaba? AKP sadece paraları sıfırlamakla kalmadı, Türkiye\'nin caydrıcılığını da sıfırladı. İtibarını sıfırladılar.\"

\"EĞİTİMİN KAÇ KEZ DEĞİŞTİĞİNİ SAYAN VAR MI?\"

Cankurtaran, eğitim sistemini de eleştirerek, \"Eğitim sisteminin yap boz tahtasına dönüştüğü bir ülke olmamıştır. Son 15 yıllık AKP iktidarında eğitimin kaç kez değiştirldiğini sayabilen var mı? Daha birini öğrenemeden bir diğeri değişiyor. Hükümet tarafında biri başka bir şey söylerken, diğeri başka bir şey söylüyor. Eğitimciler, öğretmenler, veliler ve herkes yeni sistemle ilgili hiçbir şey anlamamış durumdadır. Bizim her zaman itiraz ettiğimiz Başkanlık sisteminin getirdiği kötü sonuçlardan kaynaklanmaktadır. Bu işin uzmanlarına sorulmuyor. Tek kişi diyor ki \'TEOG\'u kaldırın.\' Bunun kaldırılmasına herkes sevindi. Yanlış olduğunu, zaten söylemiştik. Kendileri getiriyor, sonrada \'Kaldırdık\' diye övünüyorlar. Yakında, \'Yüzde 40 Motorlu Taşıtlar Vergisi\'ni kaldırın\' derlese hiç şaşırmayın. AKP\'nin de Türkiye\'nin de tek kişiyle yönetilmeye çalışıldığı en son eğitim siteminde gördük. Eğitim sistemi batıya uygun olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün bütün ilkelerini bütün öğrencilerimize aynen bizim yetiştirildiğimiz gibi öğreterek, Türkiye Cumhuriyeti\'nin sosyal, laik hukuk devleti olduğunu vurgulayarak sürdüreceğiz\" dedi.

FOTOĞRAFLI