CHP'li Çakırözer'den Prof. Hamzaoğlu'na ziyaret: Yeri cezaevi değil üniversitedir

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, iki aydır tutuklu bulunan Prof. Onur Hamzaoğlu’nu Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. Hamzaoğlu’nun Türkiye’nin en saygın halk sağlığı uzmanlarından biri olduğuna değinen Çakırözer, “Hayatını bilime ve halkın sağlığına adayan bir ismin düşünceleri ve görüşleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilemez. Onun yeri cezaevi değil üniversitedir, öğrencilerinin yanıdır” diye konuştu.

Birgün'de yer alan habere göre, Hamzaoğlu’nun Barış Bildirisi’ne imza attığı gerekçesiyle OHAL KHK’si ile ihraç edildiğini hatırlatan Çakırözer, şunları söyledi: “Barış istediği bir başka basın açıklaması nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandı. Hamzaoğlu öncelikle bir an önce özgür kalmalı ardından da sevdiği işine üniversiteye ve araştırma dünyasına geri dönmelidir.”



Hamzaoğlu’nun gözaltında tutulduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde yaşadığı ve gözlemlediği sağlık koşullarına ilişkin bir rapor hazırladığını kaydeden Çakırözer, rapora ilişkin şu bilgileri verdi: “52 kişi ile birlikte gözaltında tutulurken yaşadıklarını, tutuklanıp Sincan Cezaevi’ne gönderilir gönderilmez bir rapor haline getirmiş. Terörle Mücadele Şubesi spor salonunu gözaltı merkezi olarak kullanıyor. Buranın koşullarının insan sağlığı için zararlarını raporunda sıralamış. Burayı bir ‘toplama merkezine’ benzetiyor.”