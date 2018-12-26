CHP'li Çakırözer'den hükümete Katar tepkisi: Hibe edilen uçağı iade edin

T24-Ankara

Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın görüşmeleri sırasında konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Katar’ın Cumhurbaşkanlığı'na hediye ettiği açıklanan uçağın iade edilmesi gerektiğini söyledi. Çakırözer, Katar’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle imzaladığı petrol anlaşmasını iptal etmesi halinde tüm Türk milleti için gerçekten kara gün dostu olacağını söyledi.

Türkiye’nin hibe ya da uçan saraya ihtiyacı olmadığını vurgulayan Çakırözer, “Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden yöneticilerinin bineceği uçakları kendi vergileriyle, ulusal bütçesiyle alacak kudrete sahiptir. Türkiye'nin görevi Katar'ı veya bir başka ülkeyi korumak, bekçilik yapmak değildir, olmamalıdır. Bu temelde yürütülen bir dış politika olamaz” dedi.

CHP’li Çakırözer Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın görüşmeleri sırasında söz alarak, hükümete Katar’dan hediye edilen VİP uçağın iade edilmesi çağrısında bulundu.

“Uçan saray yerine KKTC’yi tanısalar daha iyi bir hediye olur”

Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ya da hediye de olsa bir uçan saraya ihtiyacı olmadığını vurgulayan Çakırözer, “Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden yöneticilerinin bineceği uçakları kendi vergileriyle, ulusal bütçesiyle alacak kudrete sahiptir. Nitekim bu amaç için alınmış 12 uçaktan oluşan bir VIP uçak filomuz bulunmaktadır. İnanın, Türkiye'de ‘Aman, yedi yatak odalı uçak geri gitti' diye üzülecek kimse yok. 'Uçağı geri verirsek Katar'la ilişkilerimiz ne olacak?’ diyenler çıkabilir. Katar’ın Türkiye'ye minnetini göstermek için uçan saray hibe etmesine gerek yok. Türk halkı içinse Katar'ın KKTC'yi tanıyarak dünyaya öncülük etmesini bu millet hiçbir zaman unutmaz. Katar eğer bu ayıplı anlaşmayı iptal ederse, KKTC'yi tanırsa işte Katar o zaman sadece bir lider için, sadece bir parti için, sadece AKP'yle ihvan kardeşliği için değil, tüm Türk milleti için gerçekten kara gün dostu olur” dedi.

“Sadece bir dönemde 8 anlaşma yapıldı”

Sadece 26'ncı Dönemde Katar'la 8 anlaşma Komisyondan geçtiğini belirten Çakırözer, “Bunlardan bir bölümü Genel Kurulda da kabul edildi. Tabii ki biz, başta komşularımız ve bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünyayla iyi ilişkilerden yanayız ama Katar'la ilişkilerimizdeki ivmenin Suriye'deki iç savaş süreciyle paralellik gösteriyor olmasına dikkat çekmek isterim. Katar, Orta Doğu'da Müslüman Kardeşler örgütünün ve onunla ilintili tüm diğer örgütlerin en büyük destekçisi konumundadır. Mısır'da Müslüman Kardeşler'i, Filistin'de Amerika ve AB tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas'ı, Libya'da yine Müslüman Kardeşler'e yakın Libya Şafağı'nı desteklemekte. Katar'ın ihvan destekçiliğinde en büyük ortağı, partneri de Türkiye'deki iktidar. Bu ortaklık son yıllarda kendisini en fazla Suriye'de gösterdi. Suriye'de Esat rejimini ortadan kaldırarak yerine Müslüman Kardeşler'i getirmek için iki ülke seferber oldu; para, lojistik destek, insan gücü, silah, hepsi ama hepsi sağlandı, Suriye'de iç savaşa benzinle gidildi. Bedelini işte bugün ulusça hep birlikte ödüyoruz” diye konuştu.

"Hediye edildiği söylenen uçak için şirket 'satıldı' dedi"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihi uyarılarda bulunurken, ülkeyi yönetenlerin ‘Katar’la kara gün dostuyuz’ şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Çakırözer, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihî uyarılarda bulunurken Katar Emiri minnetini göstermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ultra lüks bir VIP uçak hediye etti. Boeing 747 model bir Jumbo Jet. Söylendiğine göre 7 yatak odası, 2 özel salonu, toplantı odaları, bir küçük hastanesi var. Bu uçak satılıktı; donanımsız fiyatı 2,5 milyar lira, donanımlı fiyatı 4 milyar lira. Milletvekilimiz Gamze Taşcıer bunu belgeleriyle ortaya koydu. Aynı şirket sonradan 'Uçak satıldı' açıklaması da yaptı ama Cumhurbaşkanlığı, ısrarla, satın alınmadığını söyledi. Katar bize uçak hediye ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki: "Katar'la kara gün dostuyuz." Vefalı Katar'a gösterdiği güçlü destek ve dayanışma için şükranlarını sundu” dedi.