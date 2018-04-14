CHP'li Çakırözer Saadet Partisi ve İyi Parti'yi ziyaret etti

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Saadet Partisi ve İyi Parti Eskişehir il yönetimlerini ziyaret etti. Çakırözer, Eskişehir’de kurulması planlanan termik santrale ve şeker fabrikalarının satılmasına karşı ortaya koydukları tavır ve mücadele için her iki partinin temsilcilerine teşekkür etti.

CHP’li Çakırözer, kongre süreçlerini tamamlayan ve yeni yönetimlerini seçen Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl ve İyi Parti İl Başkanı Arslan Kabukçuoğlu ile yönetimlerini ziyaret ederek, tebrik etti. CHP İl Başkan Yardımcısı Esma Ader'in de eşlik ettiği ziyaret sırasında Çakırözer, “Hepimizin kaygısı tek adam yönetimine gidiş. Ülkede milyonlarca insan hak, hukuk, adalet istiyor. Ülkemizi bu kötü OHAL gidişinden kurtarıp, demokrasi ve hukuk devleti hedefimiz doğrultusunda farklı görüşlerdeki partilerle birlikte mücadele vermek ülkemizin geleceği adına çok büyük anlam taşıyor” dedi.

“Zehirli santrale birlikte karşı çıktık”

Eskişehir’e yapılmak istenen kömürlü termik santrale karşı yürütülen mücadelede CHP, SP, İyi Parti ve diğer siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin yan yana duruşunun çok önemli olduğunu vurgulayan Çakırözer’in şöyle konuştu:

“Şeker fabrikalarını geri alacağız”

AKP’nin ülke kaynaklarını satışa çıkararak, Türkiye’nin geleceğini yok etti. Sadece Eskişehir’de değil Türkiye’nin her yerinde Cumhuriyetimizin Milli varlıkları Şeker Fabrikalarımızın özelleştirilmesine karşı biz CHP’liler, siz SP’li ve İyi Partili kardeşlerimiz ve daha yüzbinlerce yurttaşımızla omuz omuza mücadele veriyoruz. Şeker Vatandır, Vatan satılamaz. Bugün satsalar bile 2019 seçimlerinden sonra biz bu fabrikaları yeniden halka kazandıracağız.



Türkiye’nin içinde bulunduğu durum karşısında kaygılarımız aynı, mücadelemiz ortak. 2019 Türkiye için tarihi bir yıl olacak. Bu sürecin iyi değerlendirilmesi lazım. Demokrasi ve adalet hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte mücadele edeceğiz."