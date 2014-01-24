CHP'li Bülent Tezcan: Adalet Bakanı hakkında da fezleke düzenlendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İzmir’deki Devlet Demiryolları Liman İşletmesi ile ilgili operasyona müdahale ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında da fezleke hazırlandığını ve Bakanlığa gönderildiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşiminde AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın yumruklu saldırısına uğrayan Bülent Tezcan, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, saldırı ile ilgili söylenecek herşeyin söylendiğini, bugün başka bir konuyu açıklayacağını belirtti. Tezcan, 17 Aralık’tan buyana Türkiye’nin bir girdabın içinde sürüklendiğini, ülkenin dört bir yanında yapılan operasyonlar ve bu operasyonlara yönelik müdahalelerin olduğunu ifade etti.

Fezleke ekleri 32 klasörden oluşuyor

Bülent Tezcan, bu kapsamda İzmir’de yapılacak olup da Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın müdahalesiyle deşifre olan operasyona bizzat Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da müdahale ettiğini, bu nedenle Özel Soruşturma Savcılığı tarafından hakkında fezleke düzenlenerek Ankara’ya Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini söyledi ve fezleke üst yazısını medya mensuplarına gösterdi. Tezcan, 14 sayfa ve 32 klasörden oluşan fezleke eklerinde, Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek’ten sonra Bakan Bekir Bozdağ’ın da bizzat İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş’ı arayarak “soruşturmaya müdahale etmesini istediğinin” kayıt altına alındığını ifade etti. Tezcan “Bakanlığa gönderilen fezlekede, Bakan Bekir Bozdağ’ın müdahalesinin yargıyı etkileme ve soruşturmayı engelleme suçu olduğu açık şekilde yazılmış” diyerek, bazı bölümler aktardı. Tezcan’ın okuduğu fezlekede “Soruşturma dosyasının savcının elinden alınması soruşturmayı engelleme fiilidir ve Türk Ceza Kanununun 277’nci maddesine göre suçtur” ifadesi yer alıyor.

İzmir Valisi de müdahale ediyor

Bülent Tezcan’ın aktardığı fezleke eki tutanaklarda, İzmir Valisi’nin, operasyonu yapacak olan Emniyet Mali Şube Müdürü’nü arayarak “Operasyona adam göndermiyoruz, tamam mı? Savcı sorarsa, ‘talimatınız ulaştı üzerinde çalışıyoruz’ diyeceksiniz. Sadece iki kelime söyleyeceksiniz. Ankara’nın çok net tavrı bu. Anlatabildim mi?” dediği kaydediliyor. Mali Şube Müdürü’nün cep telefonuna kaydettiği konuşmaları daha sonra savcılığa teslim ettiğinin anlaşıldığını ifade eden Bülent Tezcan “Bu Ankara, sadece Bekir Bozdağ ile bitmiyor, Başbakan’a kadar gideceğinden eminim” dedi.

Tezcan fezlekedeki telefon konuşmalarını şöyle aktardı:

"İzmir Emniyet Müdürü, 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece saat 00.21'de, söz konusu Şube Müdürü'nü cep telefonundan arıyor. Fezlekede konuşma kayıtlarının dökümü yapılmış.

Emniyet Müdürü, 'Şimdi o şeyi hemen şey yapmıyoruz. O konuyla ilgili bir şey sorarsa savcı, (çalışıyoruz, alacağız) diyeceksiniz ama herhangi bir operasyon yapmıyorsunuz. Operasyona adam çıkartmıyoruz tamam mı?' diyor. Yani 'savcıyı oyalayın' diyor.



Bu arada arka fondan İzmir Valisi'nin sesi geliyor. 'Kesinlikle' diyor. Emniyet Müdürü 'bir dakika' diyor ve telefonu İzmir Valisi'ne veriyor. Vali, 'Bu iş artık ülke meselesi haline geldi. Diyeceksiniz ki (Efendim talimatınız ulaştı, üzerinde çalışıyoruz.)' Yani 'savcıyı oyalayacaksınız' diyor.



Şube Müdürü itiraz ediyor ve 'Savcı birebir kendisi bu konuyu takip edecek' diyor. Vali ise 'Kendisi takip yaparsa yapsın. Gelir çayını içer ve gider kardeşim. Talimatı vereceksin tüm personeline, (üzerinde çalışıyoruz) diyecek. Ankara'nın çok net tavrı bu, anlatabildim mi?' diyor. Emniyet Müdürü tekrar telefonu alıyor ve Vali Bey'in talimatını aldın değil mi?' diyor."

'Bozdağ, kendisiyle ilgili fezlekeyi derhal Meclis’e göndersin'

“Hükümet suçüstü yakalandı” diyen Tezcan “Fezleke ve ekli dosya şu anda Adalet Bakanlığı’nda. Bakan Bekir Bozdağ, dört bakanla ilgili fezlekeleri Meclis’e göndermemek için çare arıyor ama kendisi ile ilgili fezlekeyi derhal Meclis’e göndermek zorundadır” şeklinde konuştu.