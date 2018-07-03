CHP'li Budak'tan 5 partilinin tutuklanmasına tepki: Tamamen siyasi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya\'da gözaltına alınan 10 partiliden 5\'inin tutuklanmasını sert dille eleştirdi. Budak, \"Son derece adaletsiz, tamamen siyasi kararla karşı karşıyayız. Süleyman Soylu\'nun yaptığı açıklamanın karşılığında başka talimatlar algılayabilir hakimler. Çünkü hakim ve savcılar da korkuyor\" dedi.

Antalya\'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'nde oy çuvallarının adliyeye getirilişinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 kişi, \'Cumhurbaşkanına hakaret\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\', \'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama\' suçlamalarıyla dün gece adliyeye sevk edildi. Savcılık, 10 kişiden 9\'unu tutuklama, 1\'ini ise adli kontrol şartının uygulanması için nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakim karşısına çıkarılanlardan R.G., H.Ç., Y.Y., G.S. ve G.Ç. adli kontrolle serbest kalırken, T.B.P., M.Ş., B.Ç., V.Y. ile S.U. ise tutuklandı. Adliye dışında beraat kararı bekleyen aileler, çocuklarının tutuklandığı haberini alınca şok yaşadı. Tutuklu yakınlarından bazıları fenalık geçirirken, adliye önüne ambulans çağrılarak müdahale edildi.

BUDAK: KARŞILIKLI ATIŞMA VAR

Mahkemenin tutuklama kararı sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 24 Haziran gecesi yaşanan olayların, ortamın gergin olması nedeniyle iki grup arasında karşılıklı atışmadan kaynaklandığını söyledi. Budak, “24 Haziran akşamı oy pusulalarını getiren sandık görevlisi arkadaşlar ve diğer partilerin görevlileri burada görevlerini yerine getiriyor. İlerleyen saatlerde karşı taraftan gelen birtakım saldırılar ve sözlü sataşmalara bizim partimizin gençleri cevap veriyor. Ortamın gergin olması nedeniyle burada karşılıklı bir atışma söz konusu. Herkes kendi oyuna sahip çıkmak üzere buradaydı ve iki grubun gerginlik nedeniyle birbirine attıkları sloganlar var\" dedi.

\'TAMAMEN SİYASİ KARAR\'

Siyasi bir kararla karşı karşıya olduklarını öne süren Çetin Osman Budak, “Cumhuriyet Halk Partili gençleri kamera görüntüleriyle 3 gün sonra gözaltına aldılar. Gözaltında bulundukları süreçte de bizler, bunun yanlış olduğunu ve bu gençlerin attığı sloganların bir hakaret içeremeyeceğini ya da bu görüntülerle böyle bir sonuca varılamayacağını sürekli dile getirdik. Cumhuriyet Başsavcısı\'yla, savcıyla hem bizler hem de avukatlarımız görüştü. Sabah dokuzdan beri çocukların hakim karşısına çıkarılmasını bekliyoruz ve biraz önce hakim karşısına çıktılar. Ve burada son derece adaletsiz, tamamen siyasi kararla karşı karşıyayız\" diye konuştu.

\'BU BİR GÖZDAĞI\'

Gözaltına alınan 10 kişiden 5\'inin tutuklanmasının bir gözdağı olduğunu iddia eden Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"10 arkadaşımızı gözaltına aldılar. Önce birini serbest bıraktılar, çünkü arkadaşıyla yaptığı sakalaşmayı bile ciddiye alabilecek kadar yargı siyasallaşmıştır. Diğer 9 arkadaşın yargılanmasında da çocuklar son derece masum bir şekilde avukatlarıyla kendilerini savundu. Şimdi buradaki yargılamaya bakıyoruz. 4 genç arkadaşı serbest bırakırken, diğer 5 arkadaşın tutuklanmasına karar veren bir yargı var. Ve bu bir gözdağıdır ve asla bu gözdağından korkmadığımızı ifade etmek istiyorum. Yine de adalete güvendiğimizi ve yargının bağımsız olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada davaya bakan hakimin de avukatlıktan gelmiş ve yeni hakim olmuş birisinin şüphelere mahal bırakacak şekilde verdiği kararı da kınıyoruz. Türkiye\'nin değişik şehirlerinde de bu şekilde gözaltılar olduğunu biliyoruz ve bu işin takipçisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaleti tesis edene kadar da mücadelemiz devam edecek.\"

\'HAKİMLER VE SAVCILAR DA KORKUYOR\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun son günlerde yaptığı açıklamalara da değinen Budak, \"Geçmişte 3 bakan seçim sürecinde istifa ederdi. Bunlardan birisi Adalet Bakanı, adalete gölge düşmesin diye istifa eder yerine bir başkası atanırdı. İkincisi İçişleri Bakanı, seçimlerden 3 ay önce istifa ettirilir ve görevi başka birine devrederdi. Şimdi bunların tamamı ortadan kalktı. Bu bakanlıklar önemli bakanlıklardır. Bu bakanlıklar yargılamaları, algıları etkileyebilecek bakanlıklar. Süleyman Soylu\'nun yaptığı açıklamanın karşılığında başka talimatlar algılayabilir hakimler. Çünkü hakimler ve savcılar da korkuyor. Ya da yanlı taraflı yargı söz konusu olabilir. O açıklamaların etkisi toplumsal şiddeti artırabilecek etkinliktedir. Eğer onun gereği yapılmayacaksa, biz buradan gereğinin yapılması çağrısını yineliyoruz. Bu açıklamalar toplumu kin ve nefrete sevk etmektedir ve gereği yapılmalıdır. Siyasiler tarafından yargıya talimat verilir duruma geldi. Bunu da şiddetle kınıyor ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI