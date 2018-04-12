CHP'li Budak: THY'deki inatlaşma uçuş güvenliğini tehdit ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sendikal faaliyetlerden dolayı Türk Hava Yolları’nın (THY) 3'ü pilot, 7 uçuş görevlisinin işine son verdiğini söyledi. "THY yönetiminin sendikal inatlaşmasının karşılığı uçuş güvenliğinin riske atılmasıdır” değerlendirmesinde bulunan Budak, yönetimi, THY'nin marka değerine yakışan şekilde davranmaya çağırdı. Budak, "Uçuş görevlilerinin moral motivasyonu yükseltmek, huzursuzluk ortamını ortadan kaldırmak ve çalışma barışını sağlamak THY yönetiminin sorumluluğundadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yazılı açıklaması şöyle:



“THY’de yetkili sendika olan Hava-İş’ten ayrılan personel tarafından kurulan ve 2 bin 700’ü kaptan 4 bin civarında üyesi bulunan Hava-Sen’e THY yönetimi tarafından baskı uygulandığı ve gözdağı verildiği iddiaları her geçen gün yüksek sesle dile getirilmektedir. Basına da yansıyan bilgilere göre THY yönetimi önce e-posta ile ‘mesai saatleri içerisinde yapılan sendikal faaliyetlerin uçuş ekibi arasında huzursuzluk yarattığını’ öne sürmüş, ardından verimsizlik gerekçesiyle 16 uçuş personelinin savunmasını istemiştir. Bu gelişmelerin ardından THY’nin dün (11 Nisan) itibariyle üçü pilot, 7 uçuş görevlisinin iş akdini feshettiği bilgisine ulaşılmıştır.

"‘Dünya markası’ kimliğine gölge düşürecek"

Oysa ki demokratik ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin en önemli yansımalarından biri sendikal faaliyetlerdir. THY yönetiminin bu temel prensibe aykırı bir tutum sergilemesi ‘dünya markası’ kimliğine kuşkusuz gölge düşürecektir. Açık biçimde şu sorunun yanıtını almak istiyoruz: Aralarında pilotların da bulunduğu bu personelin iş akitleri (verimsizlik bahanesine sığınılarak) gerçekte sendikal faaliyetleri nedeniyle mi feshedildi? Yaklaşan yaz sezonunu da göz önüne alırsak THY yönetiminin bu sendikal inatlaşmasının karşılığı uçuş güvenliğinin riske atılmasıdır.

"THY, tarihinde ilk kez pilot alımıyla ilgili 11 ilana birden çıktı"

Öte yandan THY’de çalışma barışının bozulduğu, özellikle uçuş personelinin içten içe kaynadığı bir döneme girildiği ve işten çıkarmalara tepki olarak deneyimli kaptanların ve kabin personelinin istifa edebileceği yüksek sesle konuşulur hale geldi. Yine Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) dün, 26 Nisan’da Antalya’da yapılacak olan Dünya Pilotlar Günü kutlamasını ‘son günlerde yaşanan gelişmeler üyelerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemiş ve camiamızda huzursuzluğa neden olmuştur’ açıklamasıyla iptal etti. Yine THY, tarihinde ilk kez pilot alımıyla ilgili 11 ilana birden çıktı. Her yıl ortalama 500 pilot alan THY, gelecek yıla yönelik 900 pilot alımı için harekete geçti. Sormak istiyoruz, THY’de neler oluyor?

THY yönetimi bir an önce iddia edilen tarafgir tutumunu bir yana bırakmalı, çalışma barışından yana tavır almalı ve marka değerine yakışan bir şekilde basiretli bir yönetim anlayışı ile hareket etmelidir. Uçuş görevlilerinin moral motivasyonu yükseltmek, huzursuzluk ortamını ortadan kaldırmak ve çalışma barışını sağlamak THY yönetiminin sorumluluğundadır.”

