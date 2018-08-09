CHP'li Budak: İmzalarını özgür iradeleriyle geri çektiler

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, imzalar toplanamadığı için kurultay sürecinin sona erdiğini belirterek, \"İmzasını geri çeken kurultay delegelerine genel merkezin bir etkisi olmadı. Kendi özgür iradeleriyle geri çektiler\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve il yönetimi, Finike ilçe örgütünde partililerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi açıklama yapan Budak, kurultay çağrılarına ilişkin değerlendirme yaptı. Bazı kurultay delegelerinin imzalarını geri çekmesinde genel merkez etkisinin olup, olmadığı sorusu üzerine CHP\'li Budak, şunları söyledi:

\"Bizim tüzüğümüzde kurultayın nasıl yapılacağı tarif edilmiş. Tüzüğümüzde \'Yarıdan bir fazla olursa kurultaya gidilir\' deniyor. Tüzükte, imza vermek kadar imzayı geri çekmek için de süre tanımlanmış. 15 günlük süre var. 15 günün sonuna kadar imza verme de imza çekme de devam eder. Bu süre içinde imza çekenler 15 günlük süreci değerlendirip ülkeye ve partiye bir zarar geliyor mu gelmiyor mu onu düşünüyor. Genel merkezin bu konuda bir etkisi oldu mu? Hayır olmadı. Kendi özgür iradeleriyle çektiler. Finike\'de de Antalya\'nın değişik ilçelerinde de kurultay delegesi olan arkadaşlarım vardı. Hiç kimse bana \'Ben arandım\' diyemez. Hiçbir delegeyi aramadık.\"

\'İMZA İÇİN BASKI YAPILDI\' İDDİASI

CHP\'li Budak, birçok delegeye imza vermesi için baskı yapıldığını da öne sürdü. Delegelerin birçoğuna ciddi baskı yapıldığı iddiasında bulunan Budak, \"Zorla imza attırmak durumları, tehditler söz konusu oldu. İmza atmayana, \'Nasıl olsa geliyoruz, seni görevden alırız\' dediler. Bunu söyleyen arkadaşlarımız var. Bunun detaylarını ve değerlendirmesini parti sözcülerimiz yaptı. Bugün ya da yarın Genel Başkan\'ımız da basının Ankara temsilcileriyle toplantı yapacak. Onu takip eden gece de televizyon programı yapıp bütün gerçekleri bütün çıplaklığıyla anlatacak\" diye konuştu.

\'KURULTAY SÜRECİ SONA ERDİ\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, partide kurultay sürecinin imza toplanamadığı için sona erdiğini kaydetti. 7 ay içinde yerel seçim yapılacağına değinen Budak, \"CHP\'nin bütün odaklanması bu seçime olacak. MYK\'da hepimiz istifamızı Genel Başkan\'a verdik. Genel Başkan\'ımız MYK ile tamamen önümüzdeki yerel seçimlere yönelik ilk adımını atacak. Daha sonra da bu adımlar arka arkaya devam edecek. Bunu da hem seçmen hem partimiz hem örgüt görecek. Artık Türkiye\'de ana sorun; işsizlik, eğitim, ekonomi. Bu 40 günlük kurultay süreci bizim bu konularda daha yoğun şekilde konuşmamızı engelledi. Kamuoyuna daha yoğun bir şekilde bunları paylaşacağız. Ülkenin asıl gündemi CHP\'nin iç sorunları değil. Ekonomideki batışa giden yapının konuşulması gerekiyor\" dedi.

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