CHP'li Budak: Çevreci çift cinayetinin ardında çete ve mafya var

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, taş ve mermer ocaklarına karşı mücadele ederken öldürülen Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çifti adına Muratpaşa Belediyesi\'nce yapılan park hizmete açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, cinayetin ardında büyük bir çete ve mafyanın olduğunu, TBMM\'ye verdikleri soru önergesine de 6 aydır tek bir kelime, cümle cevap alamadıklarını kaydetti.

Finike İlçesi\'nde sedir ve kızılçam ormanları içindeki taş ve mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve geçen mayıs ayında dağ evinde cinayete kurban giden her ikisi de 61 yaşındaki Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çifti adına Muratpaşa Belediyesi tarafından Güzeloluk Mahallesi\'nde yaptırılan parkın açılışı yapıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Cephaneci, çok sayıda doğa grubu, çiftin kızları Emine, Zeynep ve Elif ile yakınları katıldı. Parkın açılışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile çiftin üç kızı, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu adına birer mavi servi ağacı dikti.

\"ARKASINDA BÜYÜK BİR ÇETENİN OLDUĞU ORTADA\"

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, cinayetle ilgili önemli iddialarda bulundu. İlk akla gelenin, sıradan bir cinayet olmadığı yönünde olduğunu kaydeden Çetin Osman Budak, şöyle dedi:

\"Çünkü herkese faydası olan, siyasette uzun yıllar görev yapmış, Antalya\'nın ve Türkiye\'nin çevre ve doğa savunucularının önderi olmuş Ali Ulvi ağabeyimizden bahsediyoruz. Böcekler, taşlar, çiçekler ve insanlara aynı sevgiyi veren kişiden bahsediyoruz. Sonra anlaşıldı ki bu vahşi cinayet aslında ülkemizin son doğa güzelliklerine saplanan hançerlerden bir tanesi. Arkasında çok büyük bir çetenin olduğu ortada.\"

\"MAFYA VE DOĞA TALANCISI TAYFA\"

Cinayetin aydınlatılması için diğer milletvekilleriyle TBMM\'ye soru önergesi verdiklerini dile getiren Budak, \"Aradan 6 ay geçti; 6 aydır bir tek kelime, bir tek cümle muhatapları yani ülkeyi yönetenler tarafından cevaplanmadı. Bu ülkeyi yönetenlerin ayıbı olduğu gibi devletin de ayıbıdır. Arkasından neler çıkacağını hepimiz dikkatle takip ediyoruz. Bu iş buralarda kalmaz. Arkasında ciddi bir mafya, ciddi bir doğa talancısı tayfanın, vahşi kapitalistlerin olduğunu biliyoruz\" diye konuştu.

ÇED KANUNU TEPKİSİ

Meclis\'te ÇED başvurularıyla ilgili yapılan kanun değişikliğini de hatırlatan Budak, şunları kaydetti:

\"ÇED\'le ilgili müracaat edildiğinde devlet buna üç ay içinde cevap vermiyorsa bu \'ÇED gerekli değildir\' kararı çıkmış sayılıyor. Bu sizin aklınıza bir şey getiriyor mu? Üç ay boyunca sümenaltı yapılır, üç ay sonra ÇED gerekli değildir kararı çıkmış sayılır. Yani şu anda ülke yağmalanırken, böylesine önünde küçük bir engel olan ÇED gerekli değildir raporunu da ortadan kaldırmış oldular. Ülkenin yağmalanacak o kadar çok alanı da kalmadı zaten.\"

\"GÖLGESİNİ SATAMADIKLARI AĞACI KESENLERİN VAHŞİ CİNAYETİ\"

Muratpaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Cephaneci ise çevre bilincine katkı sunmak, Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftinin doğa ve yaşamı savunma mirasına sahip çıkmak için bu parkın açıldığını söyledi. Cephaneci, \"Gölgesini satamadıkları ağacı kesenler doğa ve yaşam savunucusu iki güzel dostumuzu vahşice işledikleri cinayetle bizden aldı. Patlayan her tomurcukla, açan her çiçekle Aysin ve Ali Ulvi yeniden hayat bulacak. Vahşice işlenen cinayetin aydınlatılması, gerçek sorumlu veya sorumluların hak ettikleri şekilde cezalandırılması haklı isteğimizdir\" dedi.

\"CİNAYETTEKİ ŞAİBELER GİDEREK ARTIYOR\"

Çiftin kızlarından Emine Büyüknohutçu da \"Ali ve Aysin\'i, bu iki sedir ağacını, 9 Mayıs 2017 tarihinde acımasız bir cinayet sonucu kaybettik. Acısı hala içimizde. Verdikleri mücadele, sedir ormanlarını korumak, yaşamı savunmak içindi. Üzerinden aylar geçmesine rağmen bu cinayet hâlâ şaibeli ve hala aydınlatılmadı. Dahası şaibeler giderek artıyor\" diye konuştu.



