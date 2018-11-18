CHP'li Bircan, hayatını kaybetti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP’li vekilin oğlu Eren Bircan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile babalarını kaybettiklerini duyurdu. Bircan, şunları yazdı:

“4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize hergün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın, son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacaktır. Saat ve yeri daha sonra bildireceğiz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

CHP’li Bircan, temmuz ayının sonunda olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında bulunduğu Iğdır’da beyin kanaması geçirmişti. Ameliyata alınan Bircan, o günden beri tedavi görüyordu.

Erdin Bircan kimdir?

Bircan'ın TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

"İş Adamı; Lise mezunudur. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü Üyesidir. 25 ve 26. Dönemde Edirne Milletvekili seçildi.Orta düzeyde İngilizce bilen Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır."