CHP'li Bilgehan: 60-66 aylıkların mağdur aileleri dava açabilirler

T24/ ANKARA

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yönetmelik değişikliğiyle okula başlama yaşını 69 aya çekmesini olumlu bulduğunu, ancak geçen yıl erken yaşta okula başlayan çocukların denek olarak kullanıldığını belirtti. Bilgehan, çocukları mağdur olan velilerin Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açabileceklerini belirtti. CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, okula başlama yaşının yönetmelik değişikliğiyle, velilerin onayıyla da olsa 69 aya çıkartılmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurgularken, “Bakanlık bu geri adımı, çocuklarımız denek olarak kullanılmadan atamaz mıydı” tepkisini gösterdi. Bilgehan, 4+4+4 yasası TBMM’de görüşülürken hem CHP’nin hem de bilim insanlarının erken yaşta okula başlayacak öğrencilerin yaşayacağı sorunlarla ilgili hükümeti uyardığını anlatırken, “Ne yazık ki AKP bu uyarıları dikkate almadı” dedi.

‘Çocuklar denek yapılmamalıydı’

Bilgehan, yaptığı yazılı açıklamada, 4+4+4 eğitim sistemine yönelik en yoğun eleştirilerden birinin de okula başlama yaşı olduğunu belirtti.

Erken yaşta okula başlayan çocukların yaşadığı sorunların Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince de tespit edildiğini hatırlatan Bilgehan, “Şimdi bakanlık yanlışını düzeltiyor ama bu öğrencilerin ve velilerin mağduriyetlerinin giderilmesi mümkün değil. Çocukları erken okula başlayan veliler, ‘Bizim çocuklarımız denek olarak kullanıldı’ tepkisini gösteriyorlar ve son derece haklılar. Bakanlık bu geri adımı, çocuklarımız denek olarak kullanılmadan atamaz mıydı?” tepkisini gösterdi.

'Dava açabilirler'

Gülsün Bilgehan, geçen öğretim yılında çocuklarını 60-66 aylıkken okula başlatmak zorunda kalan velilerin hukuki yola başvurabileceklerini de belirtti. Bilgehan, “Bu çocukların önemli bir bölümü özellikle psikolojik sorunlar yaşadı. Bu sorunlar bugün de devam ediyor. Çocuklar, daha eğitim yaşamlarının başlangıçlarında adeta okuldan soğutuldular. Bu öğrencilerin velileri, zararlarının tazmin edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvurabilirler. Bu başvurularının reddedilmesi durumunda da idare mahkemesine dava açabilirler” dedi.