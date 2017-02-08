CHP'li belediyeden işe bisikletle giden personele özel odada kıyafet değiştirme ve duş imkânı

Bursa’da 142 kilometrelik bisiklet yolu da yapan Nilüfer Belediyesi, belediye çalışanlarının da bisiklet kullanmasını teşvik etmek için belediyedeki mesailerine bisikletle gelip giden 20 personel için özel odada kıyafetlerini değiştirip duş yaptıktan sonra mesaiye başlama imkanı tanıdı.

Yeşil Gazete'nin haberine göre, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyedeki işlerine bisikletle gidip gelen personel için Halk Evi’nde özel oda tahsis etti. İşe bisiklet ile gelip giden Nilüfer Belediyesi çalışanları kendilerine tahsis edilen özel odada bisikletlerini park edip, giysilerini değiştirebiliyorlar. Duş da yapılabilen özel odada bulunan çay ve kahve makinesi ile mikrodalga fırın da çalışanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Sadece bisikletçilerin kullanabildiği bisiklet odasında isteyenler duş alıp üzerini değiştirip makyaj tazeleyip mesailerine öyle başlıyor.

Kaskının üzerine kaktığı kamera ile her gün işe bisikletiyle gelip giderken görüntü de kaydeden belediye personeli Zafer Turan, “En büyük problemimiz işe geldikten sonra başlıyordu. Terli bir şekilde işe başlamak zorunda kalıyorduk, sağolsun belediye başkanımız bu işe çözüm bulup bizim için bir oda yaptırdı. Burada rahatlıkla üzerimizi değiştirip duşumuzu alabiliyoruz. Başkanımızın sayesinde hiçbir şekilde doğaya zarar vermeden karbon salınımı yapmadan işime gidip gelebiliyorum” dedi.

Ali Cenk Algun ise işe gidip gelirken günde 12 kilometre bisiklet kullandığını ve böylelikle günlük spor ihtiyacını giderdiğini ve bu sayede işe geldiğinde daha dinç olduğunu belirterek, “Bisiklet dostu bir belediyeyiz. Bunu başkanımız yaptığı bisiklet yollarıyla ve personele sağladığı bu ayrıcalıkla gösterdi. Zamanlama olarak tamamen bana bağlı. Çok acelem olduğu zaman 15 dakikada, vaktim olduğu zaman ise 25 dakikada gelebiliyorum. Tamamen benim elimde. Trafik sıkışıklığı, otobüsün geç kalması gibi sorunlarla hiçbir zaman karşılaşmıyorum” dedi.

Deniz Boran ise, ”Hergün işe bisiklet ile gelmeye çalışıyorum. Hem ekolojik dengeye elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Hem de spor yapıyorum. Trafikte hiçbir zaman yola takılmıyoruz. İşe yetiştim, yetişemedim gibi endişelerim hiçbir zaman olmuyor. Günde 10 kilometre bisiklet kullanmış oluyorum. Bu sayede günlük sporumu da yapmış oluyorum” diye konuştu.