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CHP'li Belediye Başkanı: Gariban çocukların şehit olacağı bir savaşı istemiyorum

"Hiç kimsenin kanı dökülmesin"

01 Şubat 2018 02:27

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, sınır ötesi harekatı onaylamadığını söyleyerek, "Gariban çocukların şehit olacağı bir savaşı istemiyorum" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Eskişehir'de katıldığı bir derneğin etkinliğinde konuştu.

Savaşı istemediğini belirten Kazım Kurt, etkinliğe katılanlara hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Örgütlenmenin en önemli demokratik hak olduğunu, talep olduğunu gözler önüne seriyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Biz, birlikte olursak ayaktayız. Biz, birlikte olursak varız. Ve biz birlikte olursak geleceği kurabiliriz. Şöyle bir sıkıntı var. Biraz önce başkan söyledi. Bir sınır ötesi harekat var. Bu harekat yanlış dış politikalar yüzünden meydana gelmiş bir harekattır. Bu harekatı onaylamıyorum, doğru bulmuyorum.

Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı, bir savaşı istemiyorum. Hiç kimsenin kanı dökülmesin. Hiç kimsenin kanı, hiçbir petrol dolarından daha az değerli değildir. O nedenle biz Türkiye'de bu konularda tavır koyan, kavga veren, 500 kilometreyi tek başına yürümeyi göze alan bir genel başkanın sizlere selamını getiriyorum. Onun etrafında birleşelim. Onunla birlikte yürüyelim diyorum."

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