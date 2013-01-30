CHP'li Belediye Başkanı Akaydın: Vicdanım rahat

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun yankıları sürerken bir CHP'li büyükşehir belediyesine daha soruşturma haberi geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın 3,5 saat ifade verdi. Veremeyecek hiç bir hesabının olmadığını söyleyen Akaydın, ''Vicdanım rahat'' dedi. İfadesi alınırken tuvalete giden Akaydın'a polislerin eşlik etmek istemesine belediye çalışanları tepki gösterdi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda şok gelişme. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma ve operasyondan sonra bir CHP'li belediyeye daha soruşturma başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma araçlarında elektronik ücret toplama işini yapan Halk Kart uygulamasındaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta 30'dan fazla belediye çalışanının ifadesine başvuruldu. O dönem yurt dışında seyahatte olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, davet üzerine ifade vermek için bugün adliyeye gitti.

Bu sabah saat 09.30’da Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Şanal tarafından savcılığa davet edilen Başkan Mustafa Akaydın, 3,5 saat ifade verdi.

‘Şoför paralaeı eksik yatırıldı şikâyeti'

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mali Suçlar Bürosu ekipleri, 1 yıl önce bazı toplu ulaşım aracı şoförleri ile yolcuların paralarının şirket tarafından hesaplarına eksik yatırıldığı şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Halk Kart'ın (A-Kent Ödeme Teknolojileri Şirketi) Barınaklar Bulvarı'ndaki hizmet binasında arama yapıldı. Bazı evrak ve bilgisayardaki verilere el konulan soruşturma kapsamında geçen hafta 30'dan fazla belediye çalışanının ifadesine başvuruldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Rıfkı Aktekin, Hukuk Müşaviri İlker Gedik ve Genel Sekreter yardımcıları Bayram Özen ile Ali Özkayacan'ın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla belediye çalışanı KOM Şube'de ifade verdi. O dönem meclis üyeleriyle birlikte Japonya'da iş seyahatinde olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, davet üzerine bugün ifade verdi.

'Çalışanlardan tuvalet tepkisi'

Yanında avukatı Rumi Mercan bulunan Akaydın'ın bir ara tuvalete gittiği sırada kendisine polislerin eşlik etmesine bazı belediye çalışanları tepki gösterdi. Adliyenin 4'üncü katında bulunan Savcı Şanal'ın odasında yaklaşık 3.5 saat süren ifade veren Başkan Akaydın, çok sayıda partili ve belediye çalışanının eşliğinde adliyeden ayrıldı.

'Akaydın: Veremeyecek hesabımız yok, takdir savcının'

İfade verme işleminin sona ermesinin ardından TV'de soruları yanıtlayan Akaydın, şunları söyledi:

Gereken cevaplar verildi. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Takdir savcınındır gerekirse yargınındır

2007’de rektörlüğümün son yılında Akdeniz Üniversitesi'nin arkasında bir inşaat projesini değiştirdik. Türkiye'nin en modern, Avrupa'nın da sayılı tıbbi AR-GE merkezinin inşasını başlattık. Keşif artışı içinde dönemin YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten onay aldık. İnşaat sonuna gelindiğinde görevim bitti. İhaleye fesat karıştırmakla suçlanıyorum ama ihale de yoktu. Çok önemli bir Türkiye projesinin beni de bahane ederek yarım kalmış olması en büyük üzüntümdür. Bitmesine birkaç işlem kala bu ihale durduruldu.

'Vicdanım rahat'

Bu söylediklerimin dışında olumsuzluk yaşamıyorum.Bu tür olaylarla rektörlük dönemimde de karşı karşıya kaldım. Aileme, CHP’ye, Antalya halkına teşekkür ederim. Vicdanım rahat. Belediye ekibimin de yapmadığına inanıyorum, vicdanım rahat