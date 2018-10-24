CHP'li Bekaroğlu: Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına Erdoğan'ın ihtiyacı vardı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararıyla ilgili "Cumhurbaşkanının ihtiyacıdır. Yerel seçim yaklaşıyor, ekonomik kriz kötü. Büyükşehirlerde sıkıntı var. Bunların görünmemesi için yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu. Bekaroğlu, AKP ve MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmamasıyla ilgili "Bu bir çıkar birlikteliğidir. Herhangi bir ideali falan yok. Türkiye'nin bekası için falan; bunların hepsi palavra, hikaye. Çıkar ittifakıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Bekaroğlu, Türkiye gündeminin sürekli değiştiğini belirterek, "Üç konu var; Kaşıkçı meselesi, Andımız ve ittifak. Bu konular öyle sunuluyor ki Türkiye'nin başka gündem maddesi yok. Bu konular da çok önemli ama oysa yeni sistemin ilk bütçesi bakan tarafından sunuldu. Bununla ilgili tek kelime yok. Bu bütçe ne anlama geliyor, niye bir kelime yok? Bugün ekonomik kriz var ve bütçeyi tartışmamız gerekiyor. Bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Bu bütçenin bu krizin maliyetini kimlere havale ettiğini, kimlerin bedel ödeyeceğini konuşmuyoruz. Türkiye'nin dikkatinin bütçe tartışmalarına çekilmesini istiyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı bütçesi ama Cumhurbaşkanı bu bütçenin hazırlanmasında hiçbir katkı sağlamamış" diye konuştu.

"Bu bir çıkar ittifakıdır"



Bekaroğlu, AKP ve MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmama yönündeki kararına ilişkin de şunları söyledi:



"Bu bir çıkar birlikteliğidir. Herhangi bir ideali falan yok. Türkiye'nin bekası için falan; bunların hepsi palavra, hikaye. Çıkar ittifakıdır. Çıkar ile ilgili problemler ortaya çıktıkça bu tip laflar, bozma gayretleri oluyor. Bu bir şekilde de pazarlık. Bozduk bozmadık. Bunu yine yapacaklar. Ama pazarlık yapıyorlar. Seviyelerini gösteriyorlar. Sayın Bahçeli ve adamları, Cumhurbaşkanı ve adamlarının seviyelerini gösteriyor bu tartışmalar."

"'Öğrenci Andı' tartışmaları Erdoğan'ın ihtiyacıdır"

'Öğrenci Andı' tartışmalarının anımsatılması üzerine ise Mehmet Bekaroğlu, "Bunlar Erdoğan'ın ihtiyacıdır. Danıştay durup dururken onların deyişiyle niye böyle bir 'kazık' atıyor? Cumhurbaşkanının ihtiyacıdır. Yerel seçim yaklaşıyor, ekonomik kriz kötü. Büyükşehirlerde sıkıntı var. Bunların görünmemesi için yapılıyor" diye konuştu.