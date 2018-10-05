CHP'li Bekaroğlu: Ayıp, rezalet bunlar

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener arasında yaşananlara ilişkin \"Ayıp, rezalet bunlar\" dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Mehmett Bekaroğlu, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında MHP ve İYİ Parti arasında yaşananlara değindi. Mehmet Bekaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin tek amacının \'mafyaya af çıkarmak\' olduğunu savunarak şöyle konuştu: \"Bahçeli bunu kasıtlı yapıyor, tek amacı mafyaya af çıkarmaktır. Bunun için herkesi tehdit ediyor. Hükümet ve ortağı kendi gelecekleri için Türkiye\'yi riske ediyorlar. Bu Bahçeli\'yi ben hiç sevmedim. Bir çok insan da sevmedi. Fakat bazı şeyleri taktir ettik. Şiddetten uzak tuttu bir kesimi. \'Sokaklara çıkarmadı\' diye taktir edildi. Şimdi ne yapıyor? Her tarafı tehdit ediyor. Hem de hangi gün, 8 şehit verdiğimiz gün, kınalı kuzuları toprağa verdiğimiz gün. Başka kınalı kuzuları bir genel başkanın kapısına gönderiyor. Ayıp, rezalet bunlar. Ben kıdemli bir siyasetçiyim. Bu sıkıntılar gelir geçer. Çok ekonomik kriz gördüm. Hepsini geçtik ama bu ülkenin ayağımızı bastığımız zemini yok ederseniz her şey ortadan kalkar. Bunlar şimdi zemini yok ediyor. Biri mafyaya söz verdi onlara af çıkaracak büyük gürültü attı ortaya, herkesi tehdit edip bastırmaya çalışıyor. Öbürü ekonomik kriz.\"

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-Mehmet Bekaroğlu açıklama

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA)