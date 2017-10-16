CHP'li Bayır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri

İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın CHP\'nin tüm kadrolarını yabancı devlet ve terör örgütleri ile işbirliği yapmakla suçlamasına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, \"Bu sözler Türk siyasi tarihindeki geleneklere uymayan, devlet adabına yakışmayan, kontrolünü kaybetmiş birinin ağzından çıkan ifadelerdir\" dedi.

Aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçen 13 Ekim\'deki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, genel başkanından, milletvekilleri ve belediye başkanlarına kadar ana muhalefetin tüm kadroları, yabancı devletlerinden terör örgütlerine kadar herkesin yanındadır\" sözü, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır\'ın tepkisine neden oldu. Bu ifadelerin bir ayrıştırmaya neden olduğunu savunan Bayır, bu sözlerin Türk siyasi tarihindeki geleneklere uymayan, devlet adabına yakışmayan, kontrolünü kaybetmiş birinin ağzından çıkan ifadeler olduğunu iddia etti. Bayır, şöyle dedi:

\"Devletin başındaki ismin kullandığı ifadeler, ayrıştırma dilidir. Sürekli aldatılan, kandırılmaya müsait bir yapısı olan, dün söylediklerini unutup, bugün \'Ben böyle bir şey demedim\' diyen birinin bu sözlerini ciddiye almamak gerekiyor. Sadece konuşmuş olmak için kullanılan cümlelerin halkımız farkında. 15 yılda uyguladıkları yanlış politikaların son 4 ayda patlak vermesine bağlı olarak, iktidarın son anketlerdeki oy düşüşü Erdoğan\'ı daha da kutuplaştırıcı bir üslup kullanmaya mahkum ediyor. Bu durum, Erdoğan\'ın var olan asabi tavrının daha da fazla açığa çıkmasına neden oluyor. Bana \'Terör örgütlerinin yanındadır\' cümlesini kurarak iftira atan kişiye, Habur\'da bölücü terör örgütünün mensuplarının davul, zurnayla \'kahraman\' gibi karşılanmasına izin verenin, teröristlerin ayağına çadır mahkemelerini götürerek teröristlerin aklanıp, paklanmasına izin verenin, \'PKK ile görüştüğümüzü iddia edenler şerefsizdir\' dedikten sonra Oslo\'da PKK\'nın temsilcileriyle yapılan görüşme için, \'MİT Müsteşarımızı Oslo\'ya, İmralı\'ya gönderen benim\' diyenin, şimdiki FETÖ\'ye \'Ne istediniz de vermedim\', \'Bu sıla hasreti artık bitsin istiyoruz\' diyerek methiyeler düzenin kim olduğunu hatırlatırım. Kendisine, \'Kişi kendinden bilirmiş\' atasözü ile karşılık veriyor ve eğer benim terör örgütleri ile bir bağımın olduğunu ispatlamadığı takdirde de kendisini, \'Müfteri\' ilan edeceğimi, unutkan zihnine bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her fırsatta dinimizi kullanarak bunu siyasi bir amaç olarak gören kişiye Nahl suresinin 105. ayetini belki anlayıp, algılayabilir umuduyla seslenmek istiyorum. Ne diyor Nahl suresinin 105. Ayeti, \'Yalanı, ancak Allah\'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir\' Bu ayetin iyi okunması gerektiğine inanıyorum. Çünkü dinimiz, yalan ve iftiraya karşıdır.\"

Bakır, AK Parti iktidarının 15 yıldan bu yana Türkiye\'yi açık cezaevine dönüştürdüğünü öne sürerken yolun sonunun göründüğünü savundu.

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