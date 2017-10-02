CHP'li Bayır, Atatürk büstünü Başbakan'a sordu

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir\'in Güzelyalı İlçesi\'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde Atatürk büstü ve fotoğraflarının yere atılmış haldeki fotoğraflarını Başbakan Binali Yıldırım\'a sordu.

İzmir\'in Güzelyalı İlçesi\'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde Atatürk büstü ve fotoğraflarının uygunsuz ve özensiz biçimde depoda yerlere atılmış fotoğrafları geçtiğmiz günlerde DHA tarafından gündeme getirilmişti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ndeki olaya ilişkin, eski okul yönetimini suçlamış, suçlamaları kabul etmeyen İzmir Özel Fatih Koleji hukukçuları ise yazılı açıklama yaparak, Atatürk resim ve büstlerinin depolarda değil, duvarlarda asılı halde tutanakla teslim edildiğini vurgulamıştı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, bu gelişmeler üzerine Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi verdi. Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde olanlar ile ilgili okul yönetimine herhangi bir cezai işlem uygulanıp- uygulanmayacağını soran Bayır, başka il ve ilçelerde de Atatürk büstü ve fotoğraflarının depolara atılıp atılmadığını sordu. Ayrıca Bayır, Atatürk büstü ve heykellerine yapılan saldırılarla ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanıp uylanmadığına yanıt verilmesini istedi. Bayır, Başbakan Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı\'na sunduğu soru önergesinde şunları söyledi:

\"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk büstüne ve fotoğraflarına yapılan bu saygısızlıkla ilgili, Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi hakkında bir cezai uygulama ve soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız, nasıl bir cezai işlem ve soruşturma uygulanacaktır? Bu kayıtları paylaşacak mısınız? Bu haince saldırı neticesinde; İzmir başta olmak üzere diğer il, ilçe ve köylerimizdeki İmam Hatip Liselerinde de, Atatürk büstü ve fotoğrafları depolara mı atıldı? Bunların tespitini yapacak mısınız? Nasıl tespit etmeyi düşünüyorsunuz? Ocak 2017 yılından bugüne kadar ülkemiz genelinde kaç il ve ilçede Mustafa Kemal Atatürk büstüne ve heykeline saldırı gerçekleşti? Saldırı gerçekleşen il, ilçelerin isimleri nedir? Atatürk büstü ve heykellerine saldırı olaylarıyla ilgili olarak kaç kişi, hangi il ve ilçede gözaltına alındı ve haklarında adli işlem yapıldı mı? Adliyeye sevk edilenlere, hangi adli-idari cezalar verildi? Bu saldırıların gerçekleşmemesi için uygulanan cezai işlemlerin derecesi, benzer saldırılarının önlemek adına caydırıcılığı ne boyuttadır? Bu saldırılar Atatürk\'ün şahsına olduğu kadar fikirlerine tahammül edemeyenler tarafından yapılmakta, her geçen gün daha da artmaktadır. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun yürürlükte değil midir?\"



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