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Politika

CHP'li Batum: Kavga etmedik, AKP ve BDP'nin oyunu

CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısında yaşanan kavgaya açıklık getirdi

12 Eylül 2013 17:46

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısında CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ile  Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum arasında yaşanan ve daha sonra CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen'in de dahil olduğu kavga haberleri ile ilgili açıklama yapan Batum, "CHP içinde kavga etmedik bu AKP ve BDP'nin oyunudur" dedi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun toplantı girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.  CHP'nin savunduğu görüşleri kabul ettiğini Komisyon'un da bunları savunduğunu söyleyen Batum, gazetecilerin Atilla Kart, Rıza Türmen ile kavganız ne oldu bundan sonra  ne olacak? sorusuna "Kesinlik kavga yok. Ben içime ve vicdanıma sinmeyen bir maddeye karşı koydum. Ancak AKP ve BDP'nin Anayasa konsundaki becereksizliği ve niyetsizliği söz konusu"  cevabını verdi.

CHP içeresinde herhangi bir kavganın söz konusu olmadığını Anayasa Uzlaşma Komisyonu topalantısı sırasında ‘Yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu’ maddesine karşı olduğunu söyleyen CHP'li Batum "14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edecek bir vekilin oy çoğunluğu olduğu için  dokunulmazlığı kaldırmaycak. Bunu kabul etmem mümmkün değil, ben buna karşıya çıktım" dedi.

Kriz çözüldü

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki CHP krizi çözüldü.  Cemil Çiçek Başkanlığı’ndaki toplantıda,   dört siyasi parti yeni usul ve esasları belirledi.  Buna göre, tek bir üyenin katıldığı bir toplantıda kabul edilen madde partinin görüşü sayılacak. Eğer,  aynı partinin üyeleri birbiriyle görüş ayrılığına  düşerse,   genel merkezlere başvurulacak.  Böylelikle,  CHP içinde milletvekillerinin birbirine girmesine neden olan krize köklü bir çözüm bulunmuş oldu. Komisyon  yarın  sabah  kaldığı yerden devam edecek. 
 

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