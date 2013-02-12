CHP’li Batum: Akit denen pespaye kağıt parçasına ailemi alet ettirmeyeceğim

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, ailesini ve kızını hedef alarak ahlak dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle Akit Gazetesi hakkında dava açacağını bildirdi.

Prof. Süheyl Batum, T24’de yayımlanan söyleşisinin Akit Gazetesi tarafından tamamen çarpıtıldığını ve düzmece bir haber yapıldığını söyledi. “Bu pespaye kağıt parçasına ailemi, kızımı, çocklarımı alet ettirmeyeceğim” diyen Batum’un Akit Gazetesi’ne ilişkin ‘Pespaye Gazetecilik anlayışına cevabımız’ başlıklı yazılı açıklaması şöyle:

'Ahlak dışı yayın yapılıyor'

Akit Gazetesi maalesef yıllardan beri, ahlak dışı, pespaye bir siyasal mücadele yönteminin en belirgin örneklerini vermektedir. Aynı şey bugün maalesef yine Akit Gazetesi tarafından ve benzer yandaş internet siteleri tarafından çocuklarımla ilgili olarak yürütülmektedir.

Buna neden olan gerekçe, aynı zamanda mücadelenin ne kadar çarpıtmaya dayandığını, ne denli pespaye ve ahlak dışı yürütüldüğünü de açıklıkla göstermektedir.

T24 internet haber gazetesi ile bir söyleşim yayımlandı. Söyleşide aynen şunları söylüyorum:

Kamuoyunda türbana ne diyorsunuz diye soruyorlar; “karşıyım, çünkü devlet ve idare renksiz, kokusuz olmalıdır. Hiç kimsenin Müslüman olduğu, gayrimüslim olduğu, dini, mezhebi hatta siyasal düşüncesi bile yansıtılmamalıdır” diye yanıt veriyorum. Ve ekliyorum; “bir yargıcın ben şu partiyi tutuyorum, Atatürkçü bir derneğin üyesiyim demesi bile uygun değildir.”

Söyleşiyi yapan soruyor; “peki kızınız türban taksa?”. Ona da şöyle cevap veriyorum; “Üzülürüm çünkü Türkiye’de bu konu istismar konusu olmuştur, hepimizin bildiği başörtüsü ile bugün türban denilen birbirinden farklıdır.”

Ayrıca ekliyorum; “Öğrencilerimi hiçbir zaman türbanlı diye ayırmadım. Bugüne kadar birçok türbanlı öğrencim olmuştur, eğer bir tanesi bile Batum bize olumlu ya da olumsuz ayırımcılık yaptı diyebilirse, kızıma da aynı ayırımcılığı yaparım demektir.”

Yani bugüne kadar tek bir öğrenciye bile kılık kıyafeti nedeni ile bir ayırımcılık yapmadığımı söylüyorum.

Olay bu iken, ahlak dışı, pespaye bir yöntem, yine pespaye yayın organları aracılığıyla uygulamaya sokuluyor. Konuyla ilgisi olmayan ailem, kızım hakkında bir haber yayımlanıyor.

Bu pespaye yayın organı demek ki ailemi, kızımı takibe almış. Ve bekliyor, BATUM ile ilgili düzmece bir haber yazalım, bu habere ailesini ve kızını da konu edelim.

Bu son derece ahlak dışı bir mücadele yöntemi olup, ancak aynı ölçüde pespaye, ahlak dışı yayın organları tarafından ve yine ahlak dışı, pespaye ideolojiler uğruna yürütülebilir.

Süheyl Batum’a hırsız diyemedikleri, ahlaksız diyemedikleri, çocuğuna gemi almış diyemedikleri, sözde oğlunun sünnet düğününden gelmiş paralarını bulamadıkları için, ailesini, kızını, mercek altına alıp, ahlak dışı bir saldırıları gerçekleştiriyorlar.

Bu pespaye yöntemi izleyen, gören herkese sesleniyorum. Kişilerle ve söyledikleriyle mücadele edilmelidir. Ama hiçbir zaman aileler, çocuklar, kutsal değerler buna alet edilmemelidir. Ancak yine de bunlara dava açacağım. Bu pespaye kağıt parçasına ailemi, kızımı, çocuklarımı alet ettirmeyeceğim.

