CHP'li Basmacı'dan Bakan Zeybekci'ye zam eleştirisi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin \"Meksika\'dan, Brezilya\'dan, Güney Afrika\'dan çok daha iyi durumdayız\" açıklamasına tepki göstererek, \"Halkın içine girin, gerçeği görün. Benzine, mazota zamla bu işi çözemezsiniz\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci geçen günlerde kurdaki yükselişi değerlendirirken, yükselişi spekülatif haberlere dayandırmanın yanlış olacağını belirterek, \"Dünyaya bakınca bu ortamda Meksika\'dan, Brezilya\'dan, Güney Afrika\'dan çok daha iyiyiz\" dedi. Bakan Zeybekci\'nin açıklamalarını eleştiren CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, şunları söyledi:

\"İşinize geldiğince \'her şey güzel\' diyorsunuz. Herkesin sizin baktığınız yerden bakmasını istiyorsunuz. Ancak dış dünya hiç de sizin satır arasında anlattığınız kadar pembe değil. Bizler muhalefet olarak gerçekleri anlatınca spekülatif haberler diyerek vatandaşları kandırma yoluna gidiyorsunuz. Kurdan dolayı zarar görenlerin sesini duymanız lazım. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 18 kuruş zam yapıldığı benzinin 5 lira 50 kuruş, mazotun da 4 lira 93 kuruş olduğu bir dönemde ekonominin coşmasından, seyrinden memnun olmanız bizleri düşündürmektedir. Mazot fiyatlarının düşmesini bekleyen çiftçilerimizin beklentileri gelen zamlarla alt üst olmuştur. Ekonominin iyi gittiği doğrudur. Ama vatandaşın esnafın, köylünün değil, sizin ekonominiz iyi.\"



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