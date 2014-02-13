CHP'li başkanı Erdoğan'a altın kemer ve başpehlivan benzetmesi yakmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, partisinin Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'yi, “Başbakan’a altın kemer verip ‘siyasetin başpehlivanı” olarak nitelendirdiği için yeniden aday göstermediklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, partisinin Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'yi neden aday göstermediğini açıkladı.

Keskin, dün gece Artı 1 TV kanalında katıldığı programda ilginç açıklamalar yaptı.

Keskin'in açıklamasına göre Edirne Belediye Başkanı Sedefçi, Başbakan Erdoğan'a altın kemer verip, 'Siyasetin başpehlivanı' dediği için tekrar CHP'den aday yapılmamış.

Sedefçi partisinden istifa etmişti

Edirne’de üçü art arda dört dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra CHP Genel Merkezi tarafından 30 Mart yerel seçimlerde aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, partisinden istifa ederek DSP’ye geçeceğini açıklamıştı.

Partisinin Edirne’den aday gösterdiği milletvekili Recep Gürkan’a 'Brütüs' benzetmesi yapan Sedefçi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aday süresince kandırdığını öne sürmüştü.