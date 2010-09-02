CHP'li Başkan'dan alkol yasağı

T24 - Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne bağlı Altınbaşak'ın CHP'li Belediye Başkanı Ercan Bektaş, beldede içki satışını yasakladı. Alkole karşı olmadığını belirten Bektaş yasağını, 'yan mahallerden gelenlerin içip kavga çıkardığı için' uygulamaya koyduklarını söyledi. Alkol yasağını vatandaşın istediğini vurgulayan CHP'li Başkan, gerginlik bitince yasağın kalkacağını sözlerine ekledi.



Gazete Habertürk'ten Melten Ersoy'un haberi şöyle:



Türkiye, ‘muhafazakârlaşma’ ve ‘mahalle baskısı’ nedeniyle alkol tüketiminin azaldığını konuşurken, Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne bağlı Altınbaşak Beldesi’nden ilginç bir yasak haberi geldi. Belediye Başkanı imzasıyla Encümen kararı olarak içki satış noktalarına yollanan karara göre, beldede içki satışı durduruldu ve içki satışı yapan işyerleri hakkında cezai yaptırım uygulanacağı belirtildi. Kararın altında imzası bulunan CHP’li Belediye Başkanı Ercan Bektaş, yasağı doğrularken, gerekçenin ise ‘alkole karşı olmak’ olmadığını vurguladı. Bektaş, beldelerinde çoğunluğun Alevi olduğunu ve alkolün yasak olmadığını, buna karşın çevrelerindeki pek çok belde ve ilçede yazılı olmasa da içki satışının mahalle baskısından ötürü imkânsız olduğunu kaydetti. “Çevre beldedeki insanlar tamamen içmek için toplanıp buraya gelir hale geldiler” diye devam eden Bektaş, olanları şöyle anlattı:





'Biz de Erzincan'dan getiriyoruz'



“İçtikten sonra kavga çıkarıyorlar, burada kaç kez tatsız olaylar yaşandı. Alkol arttıkça kavgalar da bir noktada mezhep kavgasına dönüşüyor. En son yaklaşık 2 ay önce büyük bir kavga çıktı, diğer beldelerden gelip burayı basmaya kalktılar, Jandarma müdahale etti. Kavga edenler bir yana bir anne ve çocuğu da darp edildi. Gerilim neredeyse silahlı çatışma boyutundan son anda döndü. Durum böyle olunca vatandaş ve esnafla bir araya geldik, bu konuyu defalarca konuştuk. En sonunda ortak bir kararla bu yola gidildi.” Bektaş, içkiye karşı olmadıklarını vurgularken, şu anda hâlâ Altınbaşak’ta alkol tüketiminin olduğunu söyledi. Bektaş, “Bize misafir geldiğinde alkol hep bulunur, bu hâlâ böyle, biz de ev için Erzincan’dan alışveriş yapıyoruz” diye konuşurken, kararın kesinlikle geçici olduğunu, ‘toplumsal gerginlik’ geçince bu kararın da kalkacağını belirtti.





Kararda ne yazıyor?



Encümen kararında, “Belediyemiz encümeninin 23 Temmuz 2010 17 Sayılı kararı gereği beldemizde içki satışı durdurulmuş olup, kararın tebliğinden itibaren işyerinizde rakı, viski, bira vs. türü içkilerin satışının yapıldığı görüldüğü takdirde cezai işlem uygulanacaktır” ifadeleri yer alıyor.





Uzmanlar ‘yetki aşımı var’ diyor



Bir belediyenin sınırları içerisinde alkollü içki satışına yasak getirip getiremeyeceği de konunun bir başka boyutu. Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz hukukçular, belirli bir noktanın alkollü içki üretim ya da satış ruhsatının iptal edilebileceğini, satışın ancak bu yolla engellenebileceğini belirtiyor. Bunun için de 18 yaşından küçüklere satış yapmak gibi yasayla belirlenmiş kuralların çiğnendiğinin belirlenmesi gerekiyor. Bir başka deyişle, gerek kararın gerekçesi anlamında gerek de uygulanabileceği satış noktasının bölgesel değil, belirli olabilmesi anlamında belediye kararı ‘sorunlu’ olarak değerlendiriliyor.





Altınbaşak’ın nüfusu 2.200



Erzincan’ın 9 ilçesinden biri olan Üzümlü’de Altınbaşak, Bayırbağ ve Karakaya beldeleri bulunuyor. İlçenin toplum nüfusu 32 bin. İlçenin doğusunda Erzincan Merkez, batısında Tercan, kuzeyinde Çayırlı, güneyinde ise Tunceli iline bağlı Pülümür yer alıyor. Siyah üzümü ile ünlü olan ilçe ismini de buradan alıyor. Beldenin nüfusu 2 bin 200. Altınbaşak’ta son seçimlerde CHP yüzde 63.7, DSP yüzde 35.8, AKP ise yüzde 0.1 oy almıştı.







