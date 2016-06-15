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CHP'li başkan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidiyor

Saray'a ilk giden CHP'li, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olmuştu

15 Haziran 2016 16:16

Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Fethi Yaşar, bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Yenimahalle Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep eden Başkan Yaşar, ilçedeki sorunların çözümü için destek talebinde bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilk giden CHP'li, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olmuştu.

Yenimahalle Belediyesi yetkilileri, ilçe sınırları içinde çözüm bekleyen pek çok sorun olduğunu ve bunların çözümünde bir ilerleme kaydedilemediği için Başkan Yaşar'ın Cumhurbaşkanı'ndan destek isteyeceğini belirttiler. Yaşar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağı sorunlar arasında, yaklaşık 7 yıldır üzerinde çalışılan ancak sonuçlandırılamayan, Şentepe'deki televizyon vericilerinin tek bir kulede toplanmasının planlandığı Tepe Kule projesi, Yamaç Evler Kentsel Dönüşüm projesi ve hükümet konağı yer alıyor.

 

Genel Merkez’in bilgisi var

 

Yenimahalle Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre Başkan Fethi Yaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etmeden önce CHP Genel Merkezi'ne bilgi verdi. Genel Merkezin olumsuz bir tepki vermemesi üzerine de Saray'dan randevu talep edildi.

 

İlk giden o değil

 

CHP'lilerin gitmediği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilk giden geçen yıl CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olmuştu. Gürkan, Erdoğan'ın Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i Saray'da kabul ettiği etkinlikte hazır bulunmuştu.

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