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CHP'li başkan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ifade verdi (2)

İKİNCİ KEZ ADLİYEYE ÇAĞIRILDI, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat,sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkındaki soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi

25 Ekim 2017 20:33

İKİNCİ KEZ ADLİYEYE ÇAĞIRILDI, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat,sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkındaki soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç\'un talimatıyla ikinci kez ifadeye çağırıldı. Eşkinat, başsavcının çağrısı üzerine yeniden adliyeye gitti. Eşkinat\'a adliyeye gelen CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Öktem, Hayrabolu İlçesi Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, çok sayıda belediye çalışanı ve partililer adliyeye gelerek Ekrem Eşkinat\'a destek verdi.
Eşkinat\'ın ifadesini alan savcı, \'adli kontrol ve yurtdışı yasağı konulması\' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. Hakimlik, savcının talebine uyarak Eşkinat\'ı adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı koyarak serbest bıraktı. 
Eşkinat adliye çıkışında gazetecilere, \"Normal prosedür işliyor. Biz çiğ yemedik ki, karnımız ağrısın. Halkımızın hizmetindeyiz\" dedi.

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