CHP'li başkan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ifade verdi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\'ten hakkında soruşturma başlattığı merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat, savcıya ifade verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında, cumartesi günü CHP ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözleri nedeniyle, \'Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı açan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın yerel bir gazetede yayımlanmasını ihbar kabul etti. Başkan Eşkinat Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Güngör Karakoç\'un talimatıyla ifadeye çağırıldı. Bugün adliyeye giden Eşkinat, savcı Ömer Çalık\'a ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Eşkinat, \"Savcımıza ifademizi verdik, görevimizin başına dönüyoruz\" dedi. Başkan Eşkinat\'ın konuyla ilgili yarın bir açıklama yapacağı belirtildi.



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