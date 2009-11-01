CHP’li başkan 29 Ekim’de 19 Mayıs provası yaptı

Çukurova CHP, Gençlik ve Spor Bayramı’nı erken kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için asılan afişlerde, “Gençler 19 Mayıs hepinize kutlu olsun” yazıyordu

Adana’da Cumhuriyet Halk Partili Çukurova Belediyesi, herkesi şaşırtan bir hataya imza attı. Belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı kutlamada, şehir genelinde her tarafa asılan afiş ve bilboardlara bakan vatandaşlar da şaşkına döndü.

Çukurova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı afişlerinde, Atatürk resmi ve elinde Türk bayrağı flamaları bulunan öğrencilerin yer aldığı fotoğrafa “Unutmayacağız... Yolundan ayrılmayacağız” yazıyordu. Buraya kadar bir sorun yoktu, ancak ikinci afişte bayramlar karıştırılmıştı.

Görenler şaşkına döndü

Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan’ın isminin bulunduğu bir başka afişte “Gençler, 19 Mayıs hepinize kutlu olsun.” yazısı vardı. Afişleri gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ekim ayında, 19 Mayıs’ı kutlayan Yeni Baraj Mahallesi’ne asılan afişlere vatandaşlar bir anlam veremedi.