CHP’li başkan 29 Ekim’de 19 Mayıs provası yaptı

Çukurova CHP, Gençlik ve Spor Bayramı’nı erken kutladı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için asılan afişlerde, “Gençler 19 Mayıs
hepinize kutlu olsun” yazıyordu
Adana’da Cumhuriyet Halk
Partili Çukurova Belediyesi, herkesi şaşırtan bir hataya imza attı.
Belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı kutlamada,
şehir genelinde her tarafa asılan afiş ve bilboardlara bakan
vatandaşlar da şaşkına döndü.
Çukurova Belediyesi, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı afişlerinde, Atatürk resmi ve elinde Türk bayrağı
flamaları bulunan öğrencilerin yer aldığı fotoğrafa “Unutmayacağız...
Yolundan ayrılmayacağız” yazıyordu. Buraya kadar bir sorun yoktu, ancak
ikinci afişte bayramlar karıştırılmıştı.
Görenler şaşkına döndü
Çukurova
Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan’ın isminin bulunduğu bir başka afişte
“Gençler, 19 Mayıs hepinize kutlu olsun.” yazısı vardı. Afişleri gören
vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ekim ayında, 19 Mayıs’ı
kutlayan Yeni Baraj Mahallesi’ne asılan afişlere vatandaşlar bir anlam
veremedi.