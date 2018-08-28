CHP'li Başarır'dan, 'kayıplar araştırılsın' talebi

MERSİN, (DHA) - CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, gözaltındaki ve hapishanelerdeki kayıpların araştırılarak faillerinin açığa çıkarılıp yargılanması için TBMM\'de komisyon kurulmasını talep etti.

Başarır, İstanbul Beyoğlu\'nda \'Cumartesi Anneleri\'ne yapılan polis müdahalesini meclis gündemine taşıdı. Ülkede yakın geçmişin gözaltındaki kayıplarla, işkence, ölüm ve faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerle anıldığını belirten Başarır, \"Gözaltındayken kaybolanların kimisinin cesetleri kimsesizler mezarlığında bulunmuş, kimisinin cesedi dahi bulunamamıştır. Devlet, gözaltındayken kaybolanları bir türlü bulamamış, kayıpların nedenlerini ve sırrını açıklamamış, siyasi cinayetlerin faillerini bulmamıştır. 700\'üncü haftalarında Galatasaray Lisesi önünde oturan \'Cumartesi Anneleri\'ni, Beyoğlu Kaymakamı\'nın emriyle gösteriyi dağıtmak isteyen polis, desteğe gelenleri ve kayıp yakınlarını darp edip yerlerde sürüklemiş, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etmiştir\" dedi.

SORUMLU KİM?

\'Cumartesi Anneleri\'nin eylemlerde kimseye bir zararının dokunmadığını vurgulayan Başarır\'ın TBMM Başkanlığı\'na verdiği talep metninde ise şu ifadeler yer aldı:

\'Cumartesi Anneleri, \'Gözaltında bir daha kayıplar, ölümler olmasın\' diye 700 haftadır sıcak, soğuk demeden maruz kaldıkları cop, biber gazı, şiddete aldırmadan her Cumartesi o meydandalar. Bu kişiler, sadece devletten yakınlarının ne olduğunu açıklamasını ve faillerinin yargılanmasını istiyor. Devletin koruması altında bulunan kişilerin kaybolmasının sorumlusu kimdir? Gözaltındaki ve hapishanelerdeki kayıpların arkasındaki karanlık ilişkilerin ve yasadışı güçlerin araştırılması, faillerinin ve sorumlularının açığa çıkarılıp yargılanmasını sağlamak için; anayasanın 98\'inci maddesi ve içtüzüğün 104 ve 105\'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ederiz.\'



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