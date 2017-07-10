CHP'li Barış Yarkadaş: TRT'deki atama geçersizdir

CHP'li Barış Yarkadaş, TRT Genel Müdürlüğü görevine getirilen İbrahim Eren'le ilgili " İbrahim Eren, 12 yıllık deneyim şartına sahip değil. TRT'deki atama geçersizdir" dedi.

Eren'in bu sabah atanmasının ardından konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Ana muhalefet partisinin genel başkanı 25 günde 450 km yürüdü. Yürüyüş dünyada yankılandı, birçok uluslararası yayın organı yürüyüşe büyük ilgi gösterdi. Fakat milletin kanalı olan ve halkın vergileriyle ayakta duran TRT dünkü mitinge kör – sağır oldu. TRT’nin adı değişmeli ve T-RTE olmalıdır."

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“7 binden fazla çalışanı, 14 kanal ve 16 radyoyu bünyesinde barındıran bu büyük kurum ne yazık ki AKP’lilerin elinde oyuncak olmuş durumda. TRT’de daha önce hiçbir deneyimi olmayan 1980 doğumlu İbrahim Eren önce TRT Genel Müdür Yardımcısı daha sonra da genel müdür yapıldı.

İbrahim Eren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Anadolu Lisesi’nden arkadaşı. Yasalara göre İbrahim Eren’in TRT’de görev alabilmesi için en az 12 yıllık devlet memuru olma şartı var. Ancak bu sağlanmadan hülle yoluyla bu göreve getirildi. AKP kanun, kural tanımamakta ısrar ediyor. Ben, 1 ay önce bunu açıkladığımda TRT’den sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yalanlamıştı. Şimdi çıkıp konuşsun Numan Bey…”

TRT’nin dün gerçekleşen Adalet Yürüyüşü mitingine bir saniye bile yer vermediğini hatırlatan Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TRT vatandaşın sırtına adeta bir kene gibi yapışmış, milletin vergileriyle yandaş kayıran bir çiftlik haline gelmiştir. Muhalefet partisi genel başkanının 2,5 milyonunun üzerinde bir insan topluluğuna konuşmasını görmeyen bir kurum bizim için de yok hükmündedir. TRT yöneticilerinin ve siyasi otoriterin yaptıklarını asla unutmayacağız. Önümüzdeki günlerde birkaç milletvekili arkadaşımızla birlikte Numan Kurtulmuş’u ziyaret edip bu konuları kendisine bir kez daha anlatacağız. Atamanın iptal edilmesinin hukuki yollarını da kullanacağız."​