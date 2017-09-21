CHP’li Balbay, 'Suriyeliler İmam Hatip’te okusun' genelgesini Meclis'e taşıdı

CHP İzmir Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Mustafa Ali Balbay, İstanbul valiliği onaylı ‘Suriyeli öğrencilerin imam hatip ortaokullarına ve Anadolu imam hatip liselerine yönlendirilsin’ genelgesini Meclis gündemine taşıdı.

Mustafa Balbay ,TBMM Başkanlığına sunduğu Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği önergesinde şu değerlendirmede bulundu:

“Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’de yaşayan yabancıların eğitim hizmetlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için ‘Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonları’ oluşturdu. İstanbul’da oluşturulan bu komisyon valilik onayı ile İstanbul’un 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne bir yazı gönderdi. Yazının 2. maddesinde ‘Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerlerde ihtiyaç ölçüsünde ilgi (c) yazı çerçevesinde Suriyeli öğrencilerin İmam Hatip ortaokullarına ve Anadolu İmam Hatip liselerine yönlendirilmesi’ isteniyor. Bu uygulamanın bu isteğin nereden ve hangi saiklerle istendiğini bilmiyoruz. Komisyon kimlerden oluşuyor ve neden böyle bir karar almışlardır, bilmek istiyoruz.”

Mustafa Balbay “ülkemizin ortak değerlerine olan istismarın son bulmasını istediğini” belirterek şunları söyledi:

“Yabancılara yönelik eğitim öğretim hizmetlerini düzenlemek ve takip etmek için kurulmuş komisyon okul çağındaki çocukları neden sadece imam hatip okullarına yönlendiriyor? Bu uygulama diğer illerimizdeki Suriyeli çocuklar için de geçerli olacak mı? Yönlendirmenin altında yatan gerçek imam hatip okullarının gereğinden fazla yaygınlaşması ve öğrencilerimizin tercih yelpazesinin daraltılması mıdır? İktidarın eğitim sistemimizi her yönü ile içinden çıkılmaz bir hale getirdiği bir ortamda daha büyük sorunlar doğuracak bu tasarruflara son verilmeli.”

Mustafa Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan şu sorulara yanıt istedi:

- Valilik bünyesinde oluşturulan bu komisyon kimlerden oluşmaktadır? Görev alan yetkililerin uzmanlık alanları nedir?

- Komisyonun bu kararı almasının gerekçesi nedir?

- İstanbul’da ortaokul ve lise çağında kaç Suriyeli öğrenci vardır? Bu öğrencilerin 39 ilçeye göre dağılımı nedir?

- Ülkemizin 81 il ve 971 ilçesinde kaç Suriyeli eğitim öğretim çağında çocuk vardır? Uygulamaya oralar da dahil edilecek mi?

- İdarenin bu kararı almasının nedeni imam hatip okullarının artmasına karşı öğrencilerimizin tercih yelpazesinin daraltılması mıdır?

- Diğer uyruklardan çocuklar yönlendirilmez iken neden özellikle Suriyeli çocuklar böyle bir yönlendirmeye tabi oluyor?

- İmam hatip ortaokullarını ve Anadolu İmam Hatip liselerini tercih etmeyen Suriyeli öğrencilerin durumu ne olacak?

- Ülkemiz genelinde eğitim gören Suriyeli öğrenciler hangi dilde eğitim öğretim görüyorlar