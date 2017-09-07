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Spor

CHP'li Balbay 35 numarayla maraton koşacak

"Beyin sağlığına giden yol bedenden geçer"

07 Eylül 2017 16:11

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 9 Eylül yarı maratonuna bu yıl da katılacak. Üçüncü kez bu maratonda koşacak olan Balbay'ın göğüs numarası 35 olacak.

İzmir'de 10 Eylül Pazar günü saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan 21 kilometre 97 metrelik koşu İnciraltı Kent Ormanı'na gidiş dönüş güzergahında gerçekleştirilecek. Bu maratona katılmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü vurgulayan Balbay şunları söyledi:

"Beyin sağlığına giden yol bedenden geçer. Spor bir bakıma bedenin kitap okumasıdır, bedenin eğitimidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül kurtuluş günü kutlamalarına yarı maratonu da ekleyerek 5 yıl önce çok önemli bir adım atmıştır. Ben de koşuya katılarak katkı yapmaktan gurur duyuyorum. Bu gururu herkesin yaşamasını isterim." 

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