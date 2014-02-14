CHP'li Aygün: Hâlâ başörtülü kadına şiddet uygulandığını iddia ediyor musunuz?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Hüseyin Aygün, Gezi eylemlerinin Kanal D’nin görüntüleriyle ilgili Kabataş’ta yaşananları TBMM gündemine taşıdı. Kabataş olayını gündeminden indirmeyen, o dönemde görüntüleri kamuoyuna açıklayacağını söyleyen Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Halka yalan ve yanlış bilgi vermenin yanı sıra toplumu kin ve düşmanlığa kışkırttığınız için istifa etmeyi düşünüyor musunuz” diye sordu. Aygün, “Hala başörtülü bir kadına şiddet uygulandığını iddia ediyor musunuz” dedi.

Aygün’ün Başbakan'a yönelttiği yazılı soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Gezi Parkı Direnişi’nde polis şiddetinin en sert olduğu 1 Haziran 2013 tarihinde Kabataş’ta başörtülü bir kadının direnişçiler tarafından darp edildiğini ve onlarca çıplak kişinin işediğini iddia etmiş hatta görüntüleri ‘Cuma günü’ izlettireceğinizi söylemiştiniz. Üzerinden geçen bunca zamana rağmen görüntüleri sizin yerinize Kanal D Haber yayınlamıştır. Yayınlanan görüntülerde ise sizin iddialarınızın aksine Gezi Direnişi’nin onurlu direnişçilerinin, başörtülü kadına herhangi bir müdahalelerinin söz konusu olmadığı görülmektedir. Siz ve size yakın olanlar, toplumu kin ve düşmanlığa kışkırtmalarına rağmen gerçeklerin ortaya çıkması yine sizi zor duruma düşürmüştür. Milyonlarca kişinin gözlerinin içine baka baka halkı yanıltmak ve direnen onurlu insanlara iftira attığınız bu olay sonrasında yapacağınız açıklamalarda merakla beklenmektedir.

.Halen başörtülü bir kadına şiddet uygulandığını iddia ediyor musunuz?

.Halka yalan ve yanlış bilgi vermenin yanı sıra toplumu kin ve düşmanlığa kışkırttığınız için istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

.Bu olay nedeni ile Gezi Direnişçilerinden özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

.Toplumu kin ve düşmanlığa kışkırtanlar hakkında işlem yapılacak mı?

.Türkiye'nin günlerce üzerine konuştuğu bu iddiaya ilişkin görüntülere hükümetiniz bugüne kadar ulaşabildi mi? Ulaşabildiyseniz neden yayınlanmadınız?

.İnternette sansür yasası onaylandıktan sonra Kabataş görüntüleri kaldırılacak mıdır?

.Saldırıya uğradığı iddia edilen kadının vücudunda morluklar olduğuna dair doktor raporu olduğu bilinmektedir. Rapor doğru mudur? Doğru ise Kabataş’ta müdahale edilmemesine rağmen vücudunda morluklar olan ve doktor raporu bulunan kadına kim tarafından şiddet uygulanmıştır? Bu raporu veren doktor ile ilgili bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

.Haberin fragmanı Kanal D Haber Programında yayınlanırken görüntülerin yayınlanmaması için Kanal D yöneticilerini aradınız mı?