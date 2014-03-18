CHP’li Aygün'den, Başbakan Erdoğan’ın 'Şia' sözlerine suç duyurusu

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, katıldığı bir televizyon programında, Gülen cemaatine eleştirilerinde, “Bunların bir defa 3 tane önemli hasleti var, takiye var, yalan var, iftira var, üçünün neticesi fitne var, fesat var, bunlar Şia’yı geçmiş vaziyette. Şia bunların eline su dökemez” diyen Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Başbakan Erdoğan’ın ‘nefret’ suçu işlediği belirtildi.

Aygün, avukatı Cihan Söylemez aracılığıyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak başbakan Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu şöyle:

Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kanal 24 adlı televizyonda sunulan programda dini bir grup hakkında konuşurken “Bunların bir defa 3 tane önemli hasleti var, takiye var, yalan var, iftira var, üçünün neticesi fitne var, fesat var, bunlar Şia’yı geçmiş vaziyette. Şia bunların eline su dökemez” sözlerini sarf ederek Şia inancına mensup insanlara karşı nefret suçu işlemiştir.

Şia, sözlük anlamı itibariyle Şah-ı Merdan Pir Haydar-ı Kerrar On İki İmamlar’dan Birinci İmam olan Ali’yel Murteza’nın takipçilerine verilen bir isimdir.

Bugün gerek Türkiye’de gerekse de dünyada Şia inancına mensup milyonlarca insan yaşamaktadır.

Şüphelinin sözlerinin kelime anlamı itibariyle içeriği “…bunlar Hz. Ali takipçilerini geçmiş vaziyette, Hz. Ali takipçileri bunların eline su dökemez’dir.

Şüphelinin kendisi de İmam-hatip mezunudur. Şia’nın ne anlama geldiğini bilmemesi veya yanlışlıkla söylemiş olması ihtimali de yoktur.

Şüpheli hali hazırda Başbakandır. Aynı zamanda bir partinin de genel başkanıdır. Dolayısıyla şüphelinin sarf ettiği sözler ceza kanunumuz açısından suç teşkil etmektedir.

Şüpheli sözleri ile “Hem Hz. Ali’ye, hem Hz. Ali takipçilerine” hakaret etmekte, Caferi/Alevi yurttaşlarımıza karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte ve ayrımcılık yaparak nefret suçu işlemektedir.

Bugüne kadar hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı, kendi devletinin yurttaşlarına karşı böyle ayrımcı, hakaretamiz, kin ve düşmanlık güden sözler sarf etmemiştir. Şüphelinin bu sözleri sarf etmesi yeniden göstermektedir Tayyip Erdoğan adlı kişinin zihin dünyasında açık bir şekilde “Alevi düşmanlığı“ vardır.

Şüpheli, “Şia” ile ilgili sözleriyle açık bir şekilde “halkı kin ve düşmanlığa tahrik“ “nefret“ ve “hakaret“ suçunu işlemiştir.