CHP'li Aygün: Tunceli’ye neden 21 karakol yapılıyor?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Tunceli’ye yapılması planlanan 21 karakolu Meclis gündemine taşıdı.” Tunceli’ de ek 21 karakola ihtiyaç var mıdır” diye soran Aygün, karakol yapılması planlanan Sinan Köyü’nde tarihi mezarlar bulunduğuna dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Aygün, Tuncel Pülümür Vadisi üzerinde yapılacağı söylenen 21 adet karakola dikkat çekti. Aygün’ün soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Türkiye’de ‘Barış Süreci’ çerçevesinde örgüt üyelerinin ülke sınırları dışına çekilmeye çalıştığı bilinmektedir. Artık kanın akmayacağı çatışmaların olmayacağını belirten iktidar, bir taraftan da Tunceli ilinde hızla karakol inşaatı çalışmalarına başlamıştır. Tunceli’de Pülümür Vadisi üzerinde 21 karakol yapılacağı belirtilmekte ve bir kaçının inşasına başlandığı bilinmektedir.

Kaç askeri karakol var?

-Tunceli’de kaç karakol yapılması düşünülmektedir? Karakolların hangi bölgelere yapılması düşünülmektedir?

-Tunceli’de kaç askeri karakol bulunmaktadır? İddia edildiği gibi 21 karakol yapılmasının gerekçeleri nelerdir? Tunceli ilinde ek olarak 21 karakola ihtiyaç var mıdır?

-Yapılacak olan karakollar için ihale açılmış mıdır? İhaleyi kazanan firma ya da firmalar hangileridir? İhale bedeli ne kadardır?

-2013 Mayıs ayı itibari ile Tunceli’de mevcut bulunan asker sayısı kaçtır? Karakolların yapım işlemi bittikten sonra görevlendirilmesi düşünülen asker sayısı kaçtır?

-Karakollar kaç metrekarelik alana inşa edilmesi düşünülmektedir? Karakolların yapımı için kamulaştırma düşünülmekte midir?

Tarihin mezarların olduğu yere mi yapılacak?

-Tunceli Merkeze bağlı Sinan Köyü'nde yapılması planlanan jandarma karakolunun bulunduğu alanın Sinan Kalesi olmakla beraber, birçok tarihi mezarın da bulunduğu bir yere yapıldığını biliyor musunuz? Yer seçimi neye göre yapılmıştır? Bu hususlara dikkat edilmiş midir?

-Faaliyette olan karakollar etrafına mayınlar döşendiği bilinmektedir. Tunceli ilindeki karakollar etrafına 1990-2013 yılları arasında kaç adet mayın döşenmiştir? Tunceli’deki mayınlı arazi kaç metrekaredir? Mayınlar hangi bölgelerdeki karakollara döşenmiştir? Kaç yere döşenmiştir?

‘Barış süreci yürütülürken niye karakol yapılıyor?

-1990-2013 yılları arasında mayın nedeni ile Tunceli’de kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır?

-Hem ‘Barış Süreci’ni yürütüp hem karakol yapılmasındaki amaç nedir? Barış gelecekse karakollar neden yapılmaktadır?

- Basında PKK’nın Tunceli’den çekilmeyeceği yönünde haberler yer almaktadır. Bu iddia ile ilgili bakanlığınızın veya hükümetinizin bilgisi var mıdır? Bu iddia doğru mudur? Doğru ise çekilmeme sebebi nedir? Tunceli’de yeni karakollar yapmanızın bu iddia ile bir ilgisi var mıdır?