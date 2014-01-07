CHP’li Aygün: Hozat’ın dışında yurt çapında fişleme olduğunu düşünüyorum

Hülya Karabağlı / Ankara

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Hozat’tan sonra Tunceli halkının da fişlendiğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili T24’e, “Ben fişlemelerin Türkiye çapında olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. Hozat’ta bir polisin hayatına neden olay ve arkasındaki fişlemeleri araştırmak için kurulan TBMM Hozat Komisyonu’nun 6 aydır raporunu yazamadığını da gündeme taşıyan Aygün, soruşturma hakkında gizlilik karalı alan Malatya Özel Yetkili Savcılığı’nı da eleştirdi. Aygün, “İki yıldır gizli yürütülen soruşturma nedir. Şimdiye kadar soruşturmanın tamamlanıp dava açılmalıydı” dedi.

Fişlemelerle ilgili bir yol alınmamasını TBMM- Yargı ve İdare hattında üçlü sac ayağına bağlayan Aygün,” Meclis’te Hozat Komisyonu raporunu tamamlasaydı; Yargı soruşturmaya tamamlasaydı, İçişleri Bakanlığı bu konuda gerekli adımları atsaydı; her şey farklı olabilirdi. Ama, fişlemeler bu üç sav ayağında takıldı kaldı.”

Hozat’ta ortaya çıkan fişlemelerin, Emniyet içindeki grupların birbiriyle çekişmesi, polisin polise hasmane tutumundan kaynaklanabileceğini vurgulayan Aygün, “Ben, bu fişlemelerin Hozat ya da Tunceli’nin dışında yurt çapında olduğunu düşünüyorum. Bunları münferit işler değil. Organize ve sistemli işler” dedi.

Aygün, cemaatlerle ilgili konuların da görüşüldüğü 2004 yılı MGK toplantısının fişlemelere ilişkin yönüyle de incelenmesi gerekebileceğini söyledi.

Hozat’ta İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği’nin bazı kişileri kaymakamlık talimatıyla fişlediği iddia edilmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Hozat İlçe Emniyet Amiri Çağlar San intihar etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde olayları incelemek üzere bir alt komisyon kurulmuştu.

Komisyona, soruşturmayı yürüten Malatya özel yetkili Başsavcı vekili Özden Doğan imzasıyla gönderilen raporda, Hozat jandarma ilçe komutanlığı ve ilçe emniyet amirliği bilgisayarlarının hard disklerinde yapılan incelemelerde fişleme bulgusuna ulaşıldığı bilgisine yer verilmişti.