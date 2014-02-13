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Politika

CHP'li Aygün dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na başvurdu

CHP Tunceli Milletvekili Aygün dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu

13 Şubat 2014 18:42

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli  Milletvekili Hüseyin Aygün dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Aygün, dilekçesinde, dört bakan hakkında yolsuzluk ve rüşvet alma idiasıyla fezleke düzenlenirken kendisiyle ilgili iki fezlekenin Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in suç dyurusundan  kaynaklandığına dikkat çekti. Aygün'ün TBMM Başkanlığı'na dokunulmazlığını  kaldırılması talesbiyle verdiği dilekçe  şöyle:

AKP’nin dört bakanı (Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler, Zafer Çağlayan) ve çocukları trilyonlarca yolsuzluk ve rüşvet alma olayına karıştıkları halde fezlekeleri meclise gelmezken, benim hakkımda ise Tayyip Erdoğan ve onun Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in suç duyuruları nedeni ile 2 adet fezleke bulunmaktadır.

Tayyip Erdoğan ve Mehmet Metiner ile mahkeme önünde hesaplaşmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başkanlığınıza gönderilen fezlekelerin dikkate alınarak dokunulmazlığımın kaldırılması ve mahkemeye iade edilmesi için gerekenin yapılmasını saygılarımla talep ederim. 

 

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