CHP'li Aygün dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na başvurdu

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Aygün, dilekçesinde, dört bakan hakkında yolsuzluk ve rüşvet alma idiasıyla fezleke düzenlenirken kendisiyle ilgili iki fezlekenin Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in suç dyurusundan kaynaklandığına dikkat çekti. Aygün'ün TBMM Başkanlığı'na dokunulmazlığını kaldırılması talesbiyle verdiği dilekçe şöyle:

AKP’nin dört bakanı (Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler, Zafer Çağlayan) ve çocukları trilyonlarca yolsuzluk ve rüşvet alma olayına karıştıkları halde fezlekeleri meclise gelmezken, benim hakkımda ise Tayyip Erdoğan ve onun Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in suç duyuruları nedeni ile 2 adet fezleke bulunmaktadır.

Tayyip Erdoğan ve Mehmet Metiner ile mahkeme önünde hesaplaşmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başkanlığınıza gönderilen fezlekelerin dikkate alınarak dokunulmazlığımın kaldırılması ve mahkemeye iade edilmesi için gerekenin yapılmasını saygılarımla talep ederim.