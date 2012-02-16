CHP'li Aygün: Bombardımandan sonra can çekiştiklerini izledik

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Heron görüntülerinde bölündü. Görüntüler üzerinden kesin bir kanaat bildirmenin yanlış olacağını vurgulayan komisyon başkanı AKP’li Ayhan Sefer Üstün, “Uzmanlara sorarak ‘bu insandır, bu hayvandır’ diyebileceğimiz görüntüler var. Şimdi insan ile hayvan yan yana geldiğinde ayrılamıyor. Bunlar biraz daha aralıklarla yürüdüğünde ‘bu insana ya da hayvana benziyor’ diyebileceğimiz görüntüler var. İnsanla hayvanı zor ayırırken bunun köylü mü kaçakçı mı başka bir şey olduğunu söylemek hakikaten yanlış bir değerlendirme olur” dedi.

“Maçın sonucunu bilen birinin yaptığı değerlendirmelere benziyor. Resmin tamamını görmeden bir yorum yapmak erken olur. Çok dikkatli yürüttüğümüz bu incelemeyi de baltalar. Bu yorumlar erken yapılmış yorumlar olarak değerlendiriyorum” dedi.



Üstün, gazetecilerin “İhmal var mı” sorusuna ise, “İhmal, kasıt var mı değerlendirmesi yapmak yanlış olur. Bu raporun sonucunda değerlendireceğimiz bir şey. Bunu yaparsak o zaman dükkanı kapatalım arkadaşlar”.



‘5 bin metreden fenerin, silahın görülmesi mümkün değil’



AKP’li Hamza Dağ: Bu görüntülerden bu kadar net şekilde sonuca varılıyorsa bu erken bir ihsası rey olur. 5 bin metreden fenerin, silahın görülmesi mümkün değil. Kaçı insan kaçı hayvan anlamak mümkün değil. Sadece görüntülerden sonuca gitmek doğru değil. Başkaca bir istihbarat varsa onları konuşalım.



‘Can çekiştiklerini izledik’



CHP’li Hüseyin Aygün: Biz görüntülerden bunların kesinlikle bir örgüt grubu olmadığını anladık. Hayvanların üzerindeki yük dahi görülüyordu. Neden bunu izleyenler anlayamadı ve bu bombardıman 44 dakika devam etti. Kayaları tırmanan hayvanların ayaklarını bile gördük. Anlamadık demeleri şaşırtıcı. Görüntü izleme merkezi ile Genelkurmay arasındaki görüşme kayıtları mutlaka ortaya çıkarılmalı. Çünkü izleyenler de yukarıya doğru bilgi vermiş olabilirler. Bombardıman sonrası tepkileri çok insani, donup kalıyorlar. Bir saat boyunca yangın sürüyor, karlı bir bölge olduğu halde. İzlerken gözleri dolan milletvekilleri oldu. Bombardımandan sonra can çekiştiklerini izledik, havaya uçan parçalar vardı.



‘Bizim anladığımızı uzmanlar niye anlayamadı’



Ama bu bilgi yukarıya nasıl anlatıldı? Yukarıdakiler izleme merkezindeki görevlilere ne sordu? Uzmanlar neden anlayamadı? Bu aradaki diyaloglarda neler yaşandı? Uzmanlar da dün çok yardımcı olmadılar, yetkilerinin olmadığını söylediler, haklı olabilirler. İlginç olan şu 18.23’te ilk olarak kafilelerin Türkiye tarafından Haftanin ve Kutalma derelerinin birleştiği geniş ovaya geldiği, orada bir saat boyunca, -8 kamyon saydık biz-, katırlara yükleme yapıldığı 19.16’da grubun köye doğru hareket etmeye başladığını izledik. 21.40’ta da ilk bombardıman oldu. Grubun yarısı sanırım o bombardımanda yaşamını yitirdi. 18.23’ten 21.40’a kadar olan Heron görüntülerini izleyenler bunu yukarıya nasıl değerlendirdi? Yukarı görüntü izleme merkezine ne sordu? Uzman olmayan biz dahi köyden çıkıp geri dönmelerini görerek bunun sivil bir kaçakçı grup olduğunu anladık, uzmanlar niye anlayamadı. Nasıl aktarıldı görüntüler yukarı? Yukarı neler sordu görüntülerle ilgili? Bu aradaki diyaloglarda neler tartışıldı? Bence kamuoyu bunu öğrenmeli. Bizim izlediğimiz 3.5 saatlik hızlandırılmış görüntü bunun bir sivil kafile olduğunu kanıtlamaya yetiyor.”



‘Kelimenin tam anlamıyla vahşet’



CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Kelimenin tam anlamı ile bir vahşet vardı. Görüntünün her karesinde oradaki insanların terör örgütü üyesi olmadığı bir kaçakçı grubu olduğu belliydi. Çok açık ve net. Bundan sonraki çalışmalarda görüntünün dışında siyasi iradeyi yanıltan başka bilgiler var mı bunları araştıracağız. Görüntülerde insan mı hayvan mı araç mı olduğu çok belli. Bunun tartışma götürür tarafı yok.



‘Belli ölçülerde seçiliyor’

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, görüntülerde insan ve hayvanların belli ölçüde seçildiğini, üzerlerindeki yüklerin göründüğünü söyledi. Yükleme yapıldığı yerden ulaştıkları tepeye kadar olan bölümü izlediklerini anlattı.