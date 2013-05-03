CHP'li Aygün: Biber gazını 'eğitimli' polisler kullanmasa kimbilir neler olacaktı?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, Emekçilere neden bayramı zehir ediyorsunuz? Emekçilerle bir sorununuz mu var” dedi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilan Alp ve Meral Dönmez’e dikkat çeken Aygün, “Polis gaz bombasını ne kadar mesafeden kullanabilmektedir? Neden bu kadar yakından ateş edilmiştir” diye sordu. İstanbul Valisinin ‘orantılı güç kullanıldı’ açıklamasını da gündeme getiren Aygün, “Biber gazını ‘eğitimli’ polisler kullanmasa kim bilir ne olacaktı”. CHP’li Aygün’ün, İçişleri bakanı Muammer Güler’e yönelttiği sorular ve gerekçesi şöyle:

‘Orantılı’ şiddetin faturası çok ağır

-Dün 1 Mayıs Emeğin Bayramıydı; işçiler bedel ödeyerek elde ettikleri bayramlarını Türkiye’de her geçen yıl yeni bedeller ödeyerek korumaya çalışmaktadırlar. 1 Mayıs’ı dünyanın hemen hemen her yerinde işçiler, emekçiler, ezilenler ve emekten yana tüm sınıflar alanlarda bayram havasında kutlarken, Türkiye’de yine kanlı geçti. İşçiye, emekçiye yaşatılan 'orantılı' şiddetin faturası yine çok ağır olmuştur.

Bayramlarını kutlamaya giden emekçiler yoğun bakımda hayat mücadelesi vermektedir. Başta emekçiler olmak üzere hiç kimse polisin uyguladığı şiddete anlam verebilmiş değil. Biber gazını ‘eğitimli’ polisler kullanmasa kim bilir neler olacaktı.

-Taksim’de kutlamalara neden izin verilmedi? İnşaat gerekçesi ile verilmediyse neden 28 Nisan tarihinde yapılan etkinliğe izin verilmiştir? Kararı alınırken kimlerden görüş alınmıştır?

Taksim’de kaç polis görevlendirildi?

-Hükümet her fırsatta devam eden inşaatı bahane ederek emekçileri oluşabilecek kazalardan korumak istediğini açıklamıştır. Hükümet olarak çukurlardan bu şekilde mi korumaktasınız?

-Taksim’de kutlamalara engel olmak yerine önlem almayı neden düşünmediniz?

-1 Mayıs kutlamaları için Türkiye’de görevlendirilen güvenlik görevlisi sayısı kaçtır? İstanbul’da görevlendirilen polis sayısı kaçtır? Taksimde görevlendirilen polis sayısı kaçtır?

-İl dışından kaç güvenlik görevlisi takviye amaçlı getirilmiştir?

-Türkiye genelinde kaç kişi gözaltına alınmıştır? İstanbul’da kaç kişi gözaltına alınmıştır? Taksimde kaç kişi gözaltına alınmıştır?

-İstanbul’da kaç TOMA kullanılmıştır?

Ambulanslar yaralılara neden müdahale etmedi?

-İstanbul’da kaç ambulans vardır? Bu ambulanslar neden yaralılara müdahalede bulunmamıştır?

-İstanbul’da kaç kişi yaralanmıştır? Hastaneye kaç kişi kaldırılmıştır? Taksim’de kutlamalara izin verilmiş olsaydı bu kadar yaralı olur muydu?

-Dilan ALP ve Meral DÖNMEZ ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Hükümet olarak aileler ile görüşen oldu mu? Görevi nedir? Polis gaz bombasını ne kadar mesafeden kullanabilmektedir? Neden bu kadar yakından ateş edilmiştir?

-İstanbul’daki yasaklar ile anayasayı ihlal ettiğinizin farkında mısınız? Yürüyüş ve basın açıklaması haklarını neye dayanarak emekçilerin ellerinden aldınız?

Neden vapurla müdahale edildi?

-İstanbul’da kaç yol kapatıldı? Köprüler neden parçalara ayrıldı? Daha önce hiç ayrıldı mı?

-İstanbul’da yaşayan vatandaşların ulaşım haklarını neden gasp ettiniz? Metrobüs ve vapur seferlerinin iptal gerekçesi nedir? Turistler ya da eyleme katılmayan vatandaşlarımız hesaba katılmış mıdır?

- Deniz üstünde müdahale daha önce hiç yapılmış mıydı? Neden vapurlara müdahale edilmiştir?

-İstanbul’da kaç yerde eylemcilere müdahale edildi? Kaç gaz bombası atılmıştır? Ne kadar biber gazı kullanılmıştır?

-Sendika binalarına ve CHP Beşiktaş İlçe binasına neden gaz bombası atılmıştır?

-Taksim yasağı gelecek yıllar içinde düşünülmekte midir? Başbakan neden Kazlıçeşme’yi işaret etmektedir?

Marjinal guruplar kim?

-Marjinal gruplar kimlerdir? Tespit edilmiş midir? Neden her eylem öncesi marjinal grupları bahane ederek eylemler yasaklanmakta ve polis orantısız güç kullanmaktadır?

-Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı alana biber gazı ile girmek isteyen bir kişiye polis, "bu zararlı taşımamanız lazım" demiştir. Biber gazı zararlı ise polis neden halkın üzerine gaz sıkmaktadırlar?

-Sizce orantılı güç mü kullanılmıştır? Polisler hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

-İstanbul Valisi hakkında bir yaptırım düşünüyor musunuz?

-Türkiye’nin imajına verilen bu zararı nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz?

-Emekçilere neden bayramı zehir ediyorsunuz? Emekçilerle bir sorununuz mu var?

-Sonuçtan memnun musunuz?

-1 Mayıs’ta yaşananlara ilişkin neden açıklamada bulunmadınız? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?